×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:00, 8 марта 2026

Фатима Мовламлы объявила голодовку в СИЗО

Фатима Мовламлы. Скриншот фото https://musavat.com/ru/news/fatima-movlamly-arestovana_1149803.html.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованная по делу Meydan TV журналистка Фатима Мовламлы объявила голодовку в знак протеста против запрета живых встреч ей и ее коллегам с родными. 

Как писал «Кавказский узел» в канун 8 марта всемирная организация в защиту представителей прессы обратила внимание на тяжелое положение заключенных в тюрьмы Азербайджана девяти женщин-журналисток. Она потребовала освобождения журналисток.

В Азербайджане по делу Abzas Media к реальным срокам лишения свободы приговорены Севиндж Вагифгызы, Эльнара Гасымова и Наргиз Абсаламова. Также под следствием находятся и содержатся в СИЗО, арестованные по делу Meydan TV – Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Айсель Умудова и Хаяла Агаева, Фатима Мовламлы и Ульвия Али.

8 марта Фатима Мовламлы объявила голодовку против запрета арестованным по делу Meydan TV журналистам живых встреч с близкими, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» мать девушки Вюсаля Мовланова.

По ее словам, Мовламлы и ее коллегам в последние две недели в Бакинском СИЗО-1 запретили живые встречи с родными и свидания разрешаются только через стеклянную перегородку.

В знак протеста Мовламлы объявила голодовку, приурочив начало акции к 8 марта – Международному дню женщин.

«Фатима с сегодняшнего дня (8 марта) объявила голодовку. Она вынесли из камеры все свои продукты. Фатима намерена отказываться от приема пищи, пока ее права на открытые встречи не будут удовлетворены. Ответственность за здоровье и безопасность моей дочери возлагается на руководство СИЗО», - сказала Мовланова.

Как пояснил в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» один из бакинских активистов, давление на арестованных журналистов из Meydan TV началось в середине февраля  после того, как они на судебном процессе стали требовать соблюдения их прав на защиту, включая разрешения сидеть рядом с адвокатами, а также критиковать необъективность судей. 

Хаяли Агаева, Айсель Умудова и Айтадж Тапдыг (cлева направо). Иллюстрация создана
09:08 19.02.2026
Арестованные сотрудницы Meydan TV пожаловались на насилие в СИЗО
Журналистки Meydan TV Айтадж Тапдыг, Айсель Умудова и Хаяля Агаева пожаловались на применение против них насилия из-за огласки факта протокола о нарушении ими в зале суда порядка и отказа обвиняемых дать показания. 

«После этого, в камерах журналистов были устроены так называемые «шмоны», некоторые из них, и в частности Айсель Умудова, Айтадж Тапдыг, Хаяла Агаева,  Ульвия Али   подверглись угрозам, психологическому и физическому давлению.  Более того, в отместку им запретили живые встречи с близкими. Им разрешили встречи через стеклянные перегородки. При этом общаются на свидании они по телефонной связи и разговор прослушивается», - пояснил активист. 

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

Азербайджан оказался в числе стран Европы с высоким уровнем уголовного преследования журналистов. Из 148 журналистов, содержавшихся в тюрьмах на конец 2025 года, 36 пришлись на Азербайджан, заявила 3 марта Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Женщина на погранпереходе из Ирана в Азербайджан. Фото: АПА https://ru.apa.az/vneshnyaya-politika/iz-irana-cerez-azerbaidzanskuyu-granicu-do-six-por-evakuirovany-1873-celoveka-obnovleno-1-639771
14:00, 8 марта 2026
Число эвакуированных из Ирана граждан Азербайджана превысило 300
Хаяла Агаева, Айсель Умудова и Айтадж Тапдыг. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Сopilot
02:11, 8 марта 2026
Правозащитники призвали освободить арестованных в Азербайджане журналисток
Эвакуация на ППП в Азербайджане. Скриншот фото Report от 07.03.26, https://report.az/ru/vneshnyaya-politika/iz-irana-v-azerbajdzhan-evakuirovan-1761-grazhdanin-66-stran
18:17, 7 марта 2026
282 гражданина России эвакуированы из Ирана через Азербайджан
16:17, 7 марта 2026
Пользователи соцсети усомнились в причастности Ирана к атаке на Нахичевань
Грузовик с флагами Ирана и России. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
12:18, 7 марта 2026
Около 200 застрявших дальнобойщиков пропущены через границу Ирана
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Балкарцы в национальной одежде. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Депортация балкарцев

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
08:35, 7 марта 2026
Ветер с Апшерона
Если не КСИР ударил, то кто?
Фото
08:51, 1 марта 2026
Ветер с Апшерона
2
Противоположные позиции азербайджанцев по Ирану
Фото
16:33, 28 февраля 2026
Нагорные повороты. Карабах
7
Трилогия видеохроники Арцаха
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Артемий Останин. Скриншот фото RusNews https://t.me/rusnews/80666.
06 марта 2026, 20:58
Мосгорсуд оставил без изменений приговор Артемию Останину

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Фото: www.donland.ru
06 марта 2026, 18:08
Пятеро заключенных из Кабардино-Балкарии осуждены по делу о тюремном джамаате

Зарифа Саутиева. Фото: ФортангаОрг https://fortanga.org/2021/11/zarifa-sautieva-rasskazala-v-sude-o-tyazhelyh-bytovyh-usloviyah-v-sizo/
06 марта 2026, 14:57
Зарифе Саутиевой запрещено уезжать из России

Артемий Останин. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
06 марта 2026, 14:01
Прокуратура потребовала ужесточить наказание Останину

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше