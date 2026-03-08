Фатима Мовламлы объявила голодовку в СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованная по делу Meydan TV журналистка Фатима Мовламлы объявила голодовку в знак протеста против запрета живых встреч ей и ее коллегам с родными.

Как писал «Кавказский узел» в канун 8 марта всемирная организация в защиту представителей прессы обратила внимание на тяжелое положение заключенных в тюрьмы Азербайджана девяти женщин-журналисток. Она потребовала освобождения журналисток.

В Азербайджане по делу Abzas Media к реальным срокам лишения свободы приговорены Севиндж Вагифгызы, Эльнара Гасымова и Наргиз Абсаламова. Также под следствием находятся и содержатся в СИЗО, арестованные по делу Meydan TV – Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Айсель Умудова и Хаяла Агаева, Фатима Мовламлы и Ульвия Али.

8 марта Фатима Мовламлы объявила голодовку против запрета арестованным по делу Meydan TV журналистам живых встреч с близкими, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» мать девушки Вюсаля Мовланова.

По ее словам, Мовламлы и ее коллегам в последние две недели в Бакинском СИЗО-1 запретили живые встречи с родными и свидания разрешаются только через стеклянную перегородку.

В знак протеста Мовламлы объявила голодовку, приурочив начало акции к 8 марта – Международному дню женщин.

«Фатима с сегодняшнего дня (8 марта) объявила голодовку. Она вынесли из камеры все свои продукты. Фатима намерена отказываться от приема пищи, пока ее права на открытые встречи не будут удовлетворены. Ответственность за здоровье и безопасность моей дочери возлагается на руководство СИЗО», - сказала Мовланова.

Как пояснил в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» один из бакинских активистов, давление на арестованных журналистов из Meydan TV началось в середине февраля после того, как они на судебном процессе стали требовать соблюдения их прав на защиту, включая разрешения сидеть рядом с адвокатами, а также критиковать необъективность судей.

Арестованные сотрудницы Meydan TV пожаловались на насилие в СИЗО Журналистки Meydan TV Айтадж Тапдыг, Айсель Умудова и Хаяля Агаева пожаловались на применение против них насилия из-за огласки факта протокола о нарушении ими в зале суда порядка и отказа обвиняемых дать показания.

«После этого, в камерах журналистов были устроены так называемые «шмоны», некоторые из них, и в частности Айсель Умудова, Айтадж Тапдыг, Хаяла Агаева, Ульвия Али подверглись угрозам, психологическому и физическому давлению. Более того, в отместку им запретили живые встречи с близкими. Им разрешили встречи через стеклянные перегородки. При этом общаются на свидании они по телефонной связи и разговор прослушивается», - пояснил активист.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

Азербайджан оказался в числе стран Европы с высоким уровнем уголовного преследования журналистов. Из 148 журналистов, содержавшихся в тюрьмах на конец 2025 года, 36 пришлись на Азербайджан, заявила 3 марта Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".