Сняты ограничения на грузоперевозки через границу Азербайджана и Ирана

Власти Азербайджана отменили ограничения на перевозку грузов через границу с Ираном, введенные в день атаки БПЛА на Нахичевань.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта в результате атаки дронов по Нахичеванской автономной республике пострадали четыре человека. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал атаку "преднамеренным терактом Ирана". 8 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил Ильхама Алиева, что Иран не имеет отношения к атаке БПЛА на Нахичевань.

Атака беспилотников, по всей вероятности, была преднамеренной, однако Азербайджан на первом этапе ограничится дипломатическими и политическими мерами, избегая прямой военной эскалации, предположили аналитики в Баку.

Въезд и выезд всех видов грузового транспорта через государственную границу между Азербайджаном и Ираном, в том числе для транзитных перевозок, возобновлен в 10.00 по местному времени (09.00 мск) 9 марта, объявило сегодня на своем сайте правительство Азербайджана.

Грузоперевозки через границу с Ираном были приостановлены в соответствии с решением кабмина от 5 марта, в день атаки БПЛА в Нахичевани, пишет сегодня Trend.

С 6 марта через пограничные пункты Астара, Билясувар и Джульфа пропускали грузовики, принадлежащие Азербайджану и возвращавшиеся из Ирана, а также грузовые автомобили, принадлежащие Ирану и возвращавшиеся из Азербайджана, информирует агентство.

Напомним, дагестанские дальнобойщики пожаловались, что застряли на границе в Иране и не могут выехать, а деньги и топливо заканчиваются. Вечером 6 марта стало известно, что движение через пограничный пункт пропуска "Астара" на ирано-азербайджанской границе возобновлено. Проезд большегрузов, в том числе из Дагестана, через ирано-азербайджанскую границу осуществляется в штатном режиме, подтвердили в "Объединении автомобильных перевозчиков".

28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом".