Число погибших после взрыва в бакинском цехе выросло до 10

20 января 2024, 20:00

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В больнице умер Адиль Рустамов, он стал десятым погибшим в результате взрыва в мебельном цехе в Баку. В стационарах остаются девять пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, сообщили врачи.

Как писал "Кавказский узел", 15 января взрыв и пожар произошли в мебельном цехе улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку. Тела девяти погибших были найдены на месте взрыва, еще 24 человека получили травмы и ожоги. Вечером 16 января МЧС заявило, что поисково-спасательные работы завершены.

Из 24 раненых одному медпомощь была оказана на месте, 23 были госпитализированы, в том числе с ожогами и переломами. Еще три человека были найдены живыми под завалами. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 314.3 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц) УК Азербайджана.

Сегодня в бакинской больнице скончался Адиль Рустамов 1996 года рождения, пострадавший при взрыве и пожаре в мебельном цехе. Таким образом, число погибших в результате происшествия достигло 10, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. "В настоящее время с оказанием необходимой медицинской помощи продолжается лечение других пострадавших лиц", - заявило ведомство, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В больницах остаются девять пострадавших, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями (ОУТМП).

По его словам, восемь из них находятся на лечении в Республиканском ожоговом центре. Состояние двоих оценивается как стабильно тяжелое, еще шести пациентов – средней тяжести. Еще один пострадавший лечится в городском Клиническом медицинском центре, его состояние удовлетворительное.

Следствие разрабатывает несколько версий причин взрыва и пожара, заявил сегодня журналистам генпрокурор Кямран Алиев. По его словам, назначены все необходимые экспертизы, расследуются действия ответственных лиц, сообщает агентство Report.

Совладелец предприятия, президент компании «Авеста» Гаджи Ибрагим Нехрамли заявил, что причиной пожара стал взрыв газового баллона. Предприниматель пояснил, что цех находился на территории бывшего деревообрабатывающего завода, который Нехрамли приватизировал вместе с братом Таги Ибрагимовым.

"Да, цех наш. Мы приватизировали деревообрабатывающий завод. На его месте Таги Ибрагимов собирался строить многоэтажный жилой дом. Мы представили проект здания. Пока проект был на согласовании, мы предоставили территорию в аренду другому предпринимателю, который погиб в пожаре. За всю техническую безопасность был ответственен этот предприниматель", - цитирует Нехрамли новостной сайт Qaynarinfo.az, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По словам Нехрамли, причиной пожара стал «взрыв газового баллона и в результате этого попадание искр на краски». "Ответственным лицом за все цеха был [арендатор] Гамид. Мы сделали всё, что предусмотрено по закону, из МЧС были получены необходимые документы для деятельности цехов. Во время происшествия Гамид погиб. Он был ответственным за все дела там. Мы ни при чем", - заявил предприниматель.

Связаться с Нехрамли для получения дополнительных комментариев не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

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