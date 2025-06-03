Крупная майнинг-ферма найдена в Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В сельском поселении Кантышево силовики и энергетики нашли майнинг-ферму на 264 аппарата для добычи криптовалют, незаконно подключенную к энергосетям. Ущерб оценен в четыре миллиона рублей.

Как писал "Кавказский узел", правительство России одобрило введение с 1 января запрета на майнинг криптовалюты в шести республиках Северного Кавказа - Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне.

Полицейские в ходе совместного рейда со специалистами энергосетевой компании обнаружили в сельском поселении Кантышево Назрановского района Ингушетии незаконную криптоферму, пишет 2 июня "Интерфакс".

Криптоферма из 264 устройств для майнинга найдена на территории заброшенного домовладения, оборудование изъято, информирует ТАСС.

По данным силовиков, 38-летний мужчина подключил ферму незаконно к энергосетям, из-за чего у местных жителей были частые аварийные отключения электричества. Причинен ущерб на сумму более четырех миллионов рублей.

В апреле 2021 года Совет алимов Ингушетии запретил мусульманам покупку и продажу криптовалют из-за отсутствия законодательных гарантий для их владельцев. Блокчейн-технологии разрешены с точки зрения шариата, но при этом к каждой криптовалюте "нужно подходить индивидуально", поскольку на их счет имеются различные мнения исламских авторитетов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член Совета улемов при ДУМ России Рашит Тугушев.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.