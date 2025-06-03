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Кавказский узел

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05:45, 3 июня 2025

Крупная майнинг-ферма найдена в Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В сельском поселении Кантышево силовики и энергетики нашли майнинг-ферму на 264 аппарата для добычи криптовалют, незаконно подключенную к энергосетям. Ущерб оценен в четыре миллиона рублей.

Как писал "Кавказский узел", правительство России одобрило введение с 1 января запрета на майнинг криптовалюты в шести республиках Северного Кавказа - Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне.

Полицейские в ходе совместного рейда со специалистами энергосетевой компании обнаружили в сельском поселении Кантышево Назрановского района Ингушетии незаконную криптоферму, пишет 2 июня "Интерфакс".

Криптоферма из 264 устройств для майнинга найдена на территории заброшенного домовладения, оборудование изъято, информирует ТАСС.

По данным силовиков, 38-летний мужчина подключил ферму незаконно к энергосетям, из-за чего у местных жителей были частые аварийные отключения электричества. Причинен ущерб на сумму более четырех миллионов рублей.

В апреле 2021 года Совет алимов Ингушетии запретил мусульманам покупку и продажу криптовалют из-за отсутствия законодательных гарантий для их владельцев. Блокчейн-технологии разрешены с точки зрения шариата, но при этом к каждой криптовалюте "нужно подходить индивидуально", поскольку на их счет имеются различные мнения исламских авторитетов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член Совета улемов при ДУМ России Рашит Тугушев.

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Автор: "Кавказский узел"

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