Игорь Нагавкин приговорен к условному сроку

26 июня 2024, 12:00

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Суд в Волгоградской области приговорил Игоря Нагавкина к двум годам условного срока, признав его виновным в дезорганизации работы следственного изолятора. Правозащитник сообщил, что намерен добиваться признания своей невиновности.

Как писал "Кавказский узел", прокурор потребовал приговорить Игоря Нагавкина к трем годам колонии-поселения. Сам правозащитник заявил о невиновности, а в прениях указал на незаконность работы эксперта-лингвиста и недопустимость использования ее выводов в суде. Нагавкин заявил и о других нарушениях, выявленных при анализе уголовного дела.

Игорь Нагавкин обвинен в дезорганизации работы СИЗО (часть 2 статьи 321 УК РФ). Сам он заявил о провокации силовиков с водворением его в камеру к "педофилам", что и вызвало 15 мая 2023 года конфликт с сотрудниками изолятора. 26 декабря 2023 года в суде была допрошена автор экспертизы Юлия Новак. Отвечая на вопрос, каким образом она определила, что в словах Нагавкина сотрудникам СИЗО содержалась угроза, Новак сказала, что такой вывод сделан после анализа контекста всего словесного спора Нагавкина с сотрудниками. Матерное слово, адресованное Нагавкиным сотрудникам СИЗО, она расценила как угрозу их жизни. Нагавкин счел, что эксперт сделала выводы "в угоду следствию".

Сегодня в 11.30 мск судья Ленинского райсуда Наталья Сулохина огласила приговор Игорю Нагавкину, признав его виновным в дезорганизации работы СИЗО-5. Нагавкин приговорен к двум годам лишения свободы условно, передал корреспондент "Кавказского узла".

Игорь Нагавкин сообщил, что не ожидал такого судебного решения, приехал в суд с вещами и продуктами. "Думал, закроют. Но победа эта частичная. Борьба продолжится. Буду обжаловать приговор, как только получу описательно-мотивировочную часть. Я невиновен и докажу это. Объективная сторона дела не доказана. Экспертиза проводилась с нарушениями закона. Судья прислушалась к моим доводам и лично видела в суде все нестыковки в материалах дела", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник пояснил, что это уголовное дело "выеденного яйца не стоит", но «продавливалось прокуратурой", так как заместитель областного прокурора подписал обвинительное заключение по делу о краже ювелирных изделий, и для него, как считает осужденный, стало "делом принципа" посадить Игоря Нагавкина.

Игорь Нагавкин был обвинен в краже ювелирных украшений и приговорен к сроку в колонии, однако смог добиться освобождения. Основные факты о пребывании правозащитника в заключении и на свободе собраны в справке "Кавказского узла" "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина".

Подобные приговоры, вынесенные по принципу "и волки сыты, и овцы целы", - частое явление в российской судебной практике, заметил врио исполнительного директора фонда "В защиту прав заключенных" Валентин Богдан.

"Дело не должно было дойти до суда, так как между руководством СИЗО-5 и Нагавкиным было заключено мировое соглашение, а ущерб, принесенный изолятору, Игорь полностью возместил", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Богдана, обжаловать подобный приговор "нужно аккуратно". "Нужна стратегия. Чтобы прокуратура не написала встречную жалобу на мягкость приговора, надо апелляционное заявление подать в последний день срока подачи. Этот срок 15 дней. Тогда прокуратура просто не успеет подать встречную апелляцию. В противном случае областной суд будет рассматривать сразу две апелляционных жалобы", - сказал Валентин Богдан.

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