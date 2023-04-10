Юристы исключили массовый пересмотр дел из-за коррупции в ростовских судах

10 апреля 2023, 22:38

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Уголовное преследование ростовских судей по делу о коррупции не приведет к массовому пересмотру вынесенных ими приговоров, однако осужденные могут оспорить их в квалификационной коллегии судей, отметили юристы. Информации о том, по каким именно эпизодам подозреваются судьи в коррупции, до сих пор нет, подчеркнули журналист и общественный деятель из Ростова-на-Дону.

"Кавказский узел" писал, что председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева помещена под домашний арест по делу о коррупции в судах. У нее, а также у заместителя председателя Совета судей региона Татьяны Юровой, прошли обыски. Источники в силовых структурах сообщили, что подозреваемыми по делу могут оказаться около 20 судей.

Проверка всех дел, которые вел судья, законом не предусмотрена, подчеркнул московский адвокат Михаил Бирюков. "Если будет доказана вина судьи в вынесении неправомерного решения по конкретному делу, то оно должно быть пересмотрено. Какова будет практика в данном случае, посмотрим", - сказал Бирюков корреспонденту "Кавказского узла".

Если за нарушения в конкретном деле судью к ответственности не привлекают, то пересмотру оно не подлежит, подчеркнул Бирюков. "Если не доказана прямая вина судьи в вынесении неправосудного приговора за взятку, то нельзя распространять аналогию на другие дела, рассмотренные судьей и говорить: если по одному делу вынесено неправосудное решение, то и остальные дела подлежат пересмотру. Такой практики нет, и на мой взгляд это справедливо: для того чтобы отменять по вышеуказанным основаниям, необходимо доказывать неправосудность приговора", - сказал Бирюков, затруднившись привести пример таких пересмотров.

Для того чтобы пересмотреть решение по конкретному уголовному делу, принятое судьей, осужденным за коррупцию, дело должно фигурировать в деле судьи – он должен обвиняться в нарушении закона по конкретному делу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист, сотрудник отдела юридических услуг одного из крупных маркетплейсов Михаил. Согласно пункту 3 о "вновь открывшихся обстоятельствах" статьи 413 УПК РФ "Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств", вновь открывшимися обстоятельствами могут быть "установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные действия судьи, совершенные им при рассмотрении данного уголовного дела". Проще говоря, если не подтвержден факт коррупционной деятельности судьи при рассмотрении конкретного дела, то пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам невозможен, уточнил юрист.

Однако есть другой способ пересмотреть конкретное дело, которое вел осужденный впоследствии неблагонадежный судья, продолжил судья. Если конкретное дело не фигурировало в деле судьи и статья 413 УПК РФ не работает, юрист советует подавать жалобу в квалификационную коллегию судей (ККС) с требованием разобраться в законности приговора – возможно, и это в этом конкретном деле имела место коррупционная составляющая. ККС обязана рассмотреть заявление, отметил юрист. При этом проверка всех тех дел, приговоры по которым вносил судья, законом не предусмотрена, добавил он.

Главный редактор ростовской газеты "Наше время" Вера Южанская отметила, что информация о том, какие конкретно эпизоды вменяются судьям, скрывается. "По каким конкретно делам были приняты неправосудные решения, информации нет. Но в области история вызвала сильный резонанс. Стоит отметить, что в любом судебном процессе есть сторона, которую решение удовлетворяет, и сторона, которую решение не удовлетворяет. Следовательно, всегда есть люди, которые остаются недовольны", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Южанская.

Журналистка добавила, что информация о делах о коррупции среди судей не привела к ажиотажу среди осужденных, в связи с чем они массово подают иски о пересмотре дел. "Нет такого, чтобы люди массово идут в суды, чтобы пересмотрели их судебные решения", - сказала Южанская.

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Наталья Меркулова в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" также отметила, что информации о том, какие неправосудные решения вменяются судьям, нет. Также она затруднилась ответить, какие резонансные дела рассматривали подозреваемые в коррупции судьи.

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