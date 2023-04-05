Арест председателя Ростовского облсуда положил начало расследованию дела о коррупции в судах региона

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева помещена под домашний арест по делу о коррупции в судах, всего подозреваемыми по делу могут оказаться около 20 судей, сообщили источники в силовых структурах.

Около 20 судей могут стать подозреваемыми по делу о коррупции в судах Ростовской области, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах. "Следствие получило документальные подтверждения по 14 судьям, не считая уже задержанной „верхушки“. Всех подозревают в крупном мошенничестве", - привело издание 1rnd.ru слова источника. Он пояснил, что речь идет о взятках.

Ранее, 4 апреля стало известно, что председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева арестована. Издание 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что главу облсуда отправили под домашний арест по уголовному делу о коррупции в судебной системе. "Суд учел смягчающие обстоятельства — ухудшение здоровья подозреваемой и согласие на сотрудничество с силовиками. Домашний арест определен до 4 июня", приводятся его слова в публикации.