05 апреля 2023, 15:41
Арест председателя Ростовского облсуда положил начало расследованию дела о коррупции в судах региона
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Председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева помещена под домашний арест по делу о коррупции в судах, всего подозреваемыми по делу могут оказаться около 20 судей, сообщили источники в силовых структурах.
Около 20 судей могут стать подозреваемыми по делу о коррупции в судах Ростовской области, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах. "Следствие получило документальные подтверждения по 14 судьям, не считая уже задержанной „верхушки“. Всех подозревают в крупном мошенничестве", - привело издание 1rnd.ru слова источника. Он пояснил, что речь идет о взятках.
Ранее, 4 апреля стало известно, что председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева арестована. Издание 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что главу облсуда отправили под домашний арест по уголовному делу о коррупции в судебной системе. "Суд учел смягчающие обстоятельства — ухудшение здоровья подозреваемой и согласие на сотрудничество с силовиками. Домашний арест определен до 4 июня", приводятся его слова в публикации.
По делу о коррупции в суде - вынесении "нужных" приговоров в обмен на вознаграждение, - проходит также заместитель председателя Совета судей региона Татьяна Юрова и еще несколько человек, добавил источник.
3 апреля у Золотаревой и Юровой прошли обыски. По данным источников, оперативники обнаружили крупные суммы денег и драгоценности. Председатель Ростовского областного суда подала в Верховный суд заявление о своей отставке по собственному желанию, сообщило 4 апреля издание DonNews.
На сайте управления Следкома по Ростовской области к 15.40 мск не содержится информации об аресте судей и расследовании дела о коррупции в судах.
"Кавказский узел" писал, что 4 апреля Ростовский областной суд отменил решение нижестоящего суда оштрафовать бывшего главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина на три миллиона рублей за получение взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.
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Автор: "Кавказский узел"