Глава администрации Новочеркасска приговорен к восьми годам колонии

05 апреля 2023, 04:22

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Ростовский областной суд отменил решение нижестоящего суда оштрафовать бывшего главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина на три миллиона рублей за получение взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

Как писал "Кавказский узел", Игоря Зюзина задержали 15 октября 2019 года, после чего он был арестован и заключен под стражу. В июне 2020 года заместитель генпрокурора России утвердил обвинение по делу Зюзина. Он обвинен в получении крупной взятки (по части 6 статьи 290 УК России) на предыдущем посту, будучи мэром Зверево. В мае 2021 года суд признал Зюзина виновным в получении взятки и приговорил к трем миллионам рублей штрафа. Апелляционная инстанция утвердила решение суда оштрафовать на три миллиона рублей бывшего главу администрации за получение взятки, а 1 июля 2022 года Ростовский областной суд, повторно рассмотрев апелляцию, отклонил доводы прокуратуры о чрезмерной мягкости наказания и оставил приговор в силе.

Ростовский областной суд отменил приговор нижестоящего суда, оштрафовавшего бывшего мэра Новочеркасска Игоря Зюзина на три миллиона рублей за получение взяток, пишет 4 апреля "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Зюзину назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет в отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, информирует РИА "Новости".

Комментариями Зюзина и других сторон процесса по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что Игорь Зюзин стал руководить мэрией Новочеркасска с декабря 2017 года, когда был утвержден на должность сити-менеджера депутатами городской думы. Мэром Зверево он был в 2013-2017 годах. Зюзина обвинили в получении крупной взятки на посту мэра Зверево. Показания против него дала его заместитель, уже осужденная на шесть лет по делу о получении этой же взятки. 25 октября 2019 года гордума Новочеркасска приняла его отставку, о которой Зюзин попросил сам.

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