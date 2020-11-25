Около 2000 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки

25 ноября 2020, 11:55

Российские военные сопроводили из Еревана в Степанакерт колонну из 30 автобусов с беженцами. Общее число вернувшихся при поддержке миротворцев жителей Нагорного Карабаха превысило 11 тысяч, сообщило сегодня Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", по договоренности от 10 ноября России, Азербайджана и Армении в зоне карабахского конфликта размещены около двух тысяч российских миротворцев. Посты российских военных выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. После объявления перемирия в Нагорный Карабах начали возвращаться мирные жители. Власти непризнанной республики сообщили, что с 17 по 22 ноября в регион вернулось около 25 тысяч беженцев.

За сутки с 23 на 24 ноября в Нагорный Карабах вернулось более двух тысяч беженцев, сообщило 24 ноября Минобороны России. Российские миротворцы и военная полиция сопроводили колонну из 30 автобусов, проследовавшую из Еревана в Степанакерт, доставив 1250 человек. Еще часть беженцев направилась в другие районы Карабаха, сказано в сообщении на сайте ведомства.

При поддержке российских миротворцев с 14 ноября более 11 тысяч жителей вернулось в Нагорный Карабах , сообщило сегодня Минобороны России. "Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе. <...> С 14 ноября российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение в места прежнего проживания более одиннадцати тысяч жителей Нагорного Карабаха", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

Российские военные помогают местным властям восстанавливать дорожное движение, электро-, водо- и теплоснабжение соцобъектов и жилых домов, а патрули российских военных сопровождают транспорт, который возит продукты и предметы первой необходимости в удаленные населенные пункты, отметило ведомство.

Власти Армении назвали приоритетной проблему возвращения беженцев в Нагорный Карабах

До конца текущего года в Нагорный Карабах должны вернуться большинство жителей, в том числе районов, перешедших под контроль Азербайджана, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Мы ежедневно работаем над этой темой, и я уверен, что нам удастся стабилизировать ситуацию. Президент Нагорного Карабаха еще два дня назад сообщил, что 25 тысяч жителей Нагорного Карабаха уже вернулись, и мы уверены, что до конца года большинство жителей Нагорного Карабаха вернутся. И конечно, мы собираемся создать все необходимые условия для этого", – процитировал сегодня ТАСС слова Пашиняна.

Власти Армении разработали госпрограммы по поддержке беженцев, отметил он. "Уже две программы приняты, и в течение ближайших дней будут приняты еще пять социальных программ. Конечно, есть очень много домов, которые были разрушены, и нужно начать восстановительные работы, но наша идея в том, что сперва нужно обеспечить оперативную финансовую помощь", – добавил Пашинян.

По его словам, усилия властей Армении направлены и на возвращение в свои дома беженцев из районов Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана. "Как раз по этому пункту нужно создать конкретные механизмы, конкретные гарантии безопасности, нужно обеспечить и организовать весь этот процесс. Этот процесс должен стать первоочередным для переговорного процесса", - подчеркнул в заключении премьер-министр Армении.

Большинство вынужденных переселенцев возвращается в Нагорный Карабах из Армении по дороге через Карвачар (азербайджанское название – Кельбаджар). Путь через Лачинский коридор небезопасен, поскольку Шуши (азербайджанское название – Шуша) находится под контролем Азербайджана, пояснил ранее армянский политолог.

Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".