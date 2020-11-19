Около семи тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах

19 ноября 2020, 01:50

Вынужденные переселенцы возвращаются в Нагорный Карабах из Армении по дороге через Карвачар. Путь через Лачинский коридор небезопасен, поскольку Шуши находится под контролем Азербайджана, сообщил армянский политолог.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. 17 ноября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сообщил, что газ, свет, вода и мобильная связь будут бесплатными для местных жителей на протяжении года. Он также отметил, что власти займутся восстановлением домов и выплатят лишившимся жилья людям единовременные выплаты и ежемесячные компенсации арендной платы. По данным на 18 ноября, в Степанакерт из Армении прибыли 648 беженцев, всего после прекращения боевых действий в город вернулись 1709 человек. Минобороны России развернуло в Нагорном Карабахе на семь миротворческих постов больше, чем планировалось ранее, сообщил представитель Минобороны.

Нагорный Карабах и Армению связывают две дороги. Одна из них, через Карвачар (азербайджанское название – Кельбаджар) на Варденис, будет закрыта после 25 ноября, после чего движение будет идти только через Бердзор (азербайджанское название города – Лачин). Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

Около 30 автобусов с временными переселенцами выехали 18 ноября из Еревана в Степанакерт, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница ереванского автовокзала "Киликия". "Колонна автобусов направилась в Карабах по дороге Варденис – Карвачар – Мартакерт", – сказала она.

Все организационные вопросы, связанные с возвращением беженцев, взял на себя ереванский муниципалитет, сказал корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян. По его словам, количество автобусов не ограниченно – мэрия предоставляет необходимый транспорт в зависимости от числа людей, которые хотят вернуться в Нагорный Карабах.

Он рассказал, что все автобусы едут по Карвачарской дороге, по Бердзорской дороге транспорт с беженцами не передвигается. По Карвачарской дороге проезд открыт в обе стороны – как из Еревана в Степанакерт, так и из Степанакерта в Ереван, сказал Карапетян.

Автобусы отправляются по мере их наполнения через Карвачар (азербайджанское название – Кельбаджар) без сопровождения миротворцев, отметил он.

Отметим, что до обострения ситуации дорога Степанакерт - Бердзор (азербайджанское название – Лачин) – Горис функционировала для транспортных средств.

Все автобусы с временными переселенцами возвращаются домой по Карвачарской дороге, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" мэр Степанакерта Давид Саркисян. По его словам, порядка семи тысяч человек на сегодняшний день вернулись в Нагорный Карабах.

Транспортное сообщение с Нагорным Карабахом через Бердзор не может нормально функционировать, поскольку в Шуши (азербайджанское название – Шуша) находятся азербайджанские войска, указал члена Союза политологов Армении Андриас Гукасян.

"Я не думаю, что в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха) для мирного населения созданы безопасные условия. Им находиться в Арцахе сейчас крайне опасно. Наличие российских миротворцев нисколько не снижает угрозу жизни армянам в Арцахе. В любой момент может случиться резня, а российские миротворцы не смогут обеспечить даже свою безопасность", – считает он.

Политолог считает, что в Карабахе могут остаться только армянские военные, а мирное население должно оттуда уйти.

Ранее житель Степанакерта, блогер "Кавказского узла" Давид Симонян заявил, что также планирует вернуться домой через Карвачар. "Дорога через Карвачар намного удобнее и короче по сравнению с дорогой через Бердзор", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла". Он сказал, что сомневается в безопасности дороги через Бердзор. "Миротворцы там есть, но насколько они смогут обеспечить безопасную дорогу, пока неясно", – сказал Симонян. Он добавил, что, пока есть дорога через Карвачар, "лучше именно ей воспользоваться".

Согласно договоренности Алиева-Путина-Пашиняна, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент России в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу российского контингента в Нагорном Карабахе составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа (дислоцируется в поселке Рощинский Самарской области). Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

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