Степанакерт 15.11.2020. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла"

19 ноября 2020, 01:50

Около семи тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах

Вынужденные переселенцы возвращаются в Нагорный Карабах из Армении по дороге через Карвачар. Путь через Лачинский коридор небезопасен, поскольку Шуши находится под контролем Азербайджана, сообщил армянский политолог.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. 17 ноября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сообщил, что газ, свет, вода и мобильная связь будут бесплатными для местных жителей на протяжении года. Он также отметил, что власти займутся восстановлением домов и выплатят лишившимся жилья людям единовременные выплаты и ежемесячные компенсации арендной платы. По данным на 18 ноября, в Степанакерт из Армении прибыли 648 беженцев, всего после прекращения боевых действий в город вернулись 1709 человек. Минобороны России развернуло в Нагорном Карабахе на семь миротворческих постов больше, чем планировалось ранее, сообщил представитель Минобороны.

Нагорный Карабах и Армению связывают две дороги. Одна из них, через Карвачар (азербайджанское название – Кельбаджар) на Варденис, будет закрыта после 25 ноября, после чего движение будет идти только через Бердзор (азербайджанское название города – Лачин).  Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

Карта Нагорного Карабаха

Около 30 автобусов с временными переселенцами выехали 18 ноября из Еревана в Степанакерт, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница ереванского автовокзала "Киликия". "Колонна автобусов направилась в Карабах по дороге Варденис – Карвачар – Мартакерт", – сказала она.

Все организационные вопросы, связанные с возвращением беженцев, взял на себя ереванский муниципалитет, сказал корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян. По его словам, количество автобусов не ограниченно – мэрия предоставляет необходимый транспорт в зависимости от числа людей, которые хотят вернуться в Нагорный Карабах.

Он рассказал, что все автобусы едут по Карвачарской дороге, по Бердзорской дороге транспорт с беженцами не передвигается. По Карвачарской дороге проезд открыт в обе стороны – как из Еревана в Степанакерт, так и из Степанакерта в Ереван, сказал Карапетян.

Автобусы отправляются по мере их наполнения через Карвачар (азербайджанское название – Кельбаджар) без сопровождения миротворцев, отметил он. 

Отметим, что до обострения ситуации дорога Степанакерт - Бердзор (азербайджанское название – Лачин) – Горис функционировала для транспортных средств.

Все автобусы с временными переселенцами возвращаются домой по Карвачарской дороге, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" мэр Степанакерта Давид Саркисян. По его словам, порядка семи тысяч человек на сегодняшний день вернулись в Нагорный Карабах.

Транспортное сообщение с Нагорным Карабахом через Бердзор не может нормально функционировать, поскольку в Шуши (азербайджанское название – Шуша) находятся азербайджанские войска, указал члена Союза политологов Армении Андриас  Гукасян.

"Я не думаю, что в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха) для мирного населения созданы безопасные условия. Им находиться в Арцахе сейчас крайне опасно. Наличие российских миротворцев нисколько не снижает угрозу жизни армянам в Арцахе. В любой момент может случиться резня, а российские миротворцы не смогут обеспечить даже свою безопасность", – считает он.

Политолог считает, что в Карабахе могут остаться только армянские военные, а мирное население должно оттуда уйти.

Ранее житель Степанакерта, блогер "Кавказского узла" Давид Симонян заявил, что также планирует вернуться домой через Карвачар. "Дорога через Карвачар намного удобнее и короче по сравнению с дорогой через Бердзор", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла". Он сказал, что сомневается в безопасности дороги через Бердзор. "Миротворцы там есть, но насколько они смогут обеспечить безопасную дорогу, пока неясно", – сказал Симонян. Он добавил, что, пока есть дорога через Карвачар, "лучше именно ей воспользоваться".

Согласно договоренности Алиева-Путина-Пашиняна, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент России в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу российского контингента в Нагорном Карабахе составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа (дислоцируется в поселке Рощинский Самарской области). Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". 

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Армения обратилась в ЕСПЧ из-за исчезновения людей в зоне конфликта", "Родители пропавших солдат потребовали от властей Армении сведений об их судьбе", "Красный Крест подключился к вопросу о передаче из Баку тела пожилого жителя Гадрута".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

19 ноября 2020, 08:34

19 ноября 2020, 07:47

19 ноября 2020, 07:18

19 ноября 2020, 06:23

19 ноября 2020, 05:24

  • Аналитики в Баку сочли фейком сведения о российских "Градах" в Карабахе

    Российским военным в Нагорном Карабахе не нужны системы залпового огня "Град", так как перед ними не стоит задача проводить военные операции, отметил полковник в отставке Шаир Рамалданов. "Грады" - устаревшие системы, но Россия перебрасывает в регион и другое оружие, которое не оговаривалось трехсторонним заявлением, обратил внимание военный эксперт Азад Исазаде.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи