Карабахцы с недоверием отнеслись к гарантиям безопасности дороги через Лачин

17 ноября 2020, 15:10

Проезд по дороге через Лачинский коридор сегодня официально открылся для гражданского транспорта, но заверения властей о безопасности новой трассы не убедили жителей Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. После этого армянское население Карвачарского района (азербайджанское название Карвачара – Кельбаджар) стало массово выезжать в Армению по автодороге Мартакерт (азербайджанское название - Агдере) - Карвачар - Варденис, а из Армении в Нагорный Карабах через Лачинский коридор возвращаются беженцы в сопровождении российских миротворцев.

Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Дорога через Лачинский коридор официально открыта, вдоль нее установлены наблюдательные посты российского миротворческого контингента, который контролирует режим прекращения огня, сообщает сегодня "Sputnik Армения".

Днем ранее президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сообщил на своей странице в Facebook, что трасса Степанакерт (азербайджанское название - Ханкенди) – Бердзор (азербайджанское название - Лачин) – Горис, проходящая по Лачинскому коридору, будет открыта в безопасном режиме сегодня в 10.00 (09.00 мск).

"Отныне наши соотечественники смогут чувствовать себя в безопасности и спокойно возвращаться в свои дома", - написал Арутюнян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Сегодня Араик Арутюнян сообщил на своей странице в Facebook, что вместе с руководителем российских миротворцев Рустамом Мурадовым посетил общину Лисагор Шушинского района. "Лично удостоверился в доступности и надежности трассы Степанакерт – Бердзор", - написал президент Нагорного Карабаха.

Корреспонденту "Кавказского узла" сегодня не удалось найти людей, которые вернулись в Нагорный Карабах по новой дороге. Житель Бердзора на условиях анонимности сообщил, что дорога пока закрыта для пассажирских автобусов, по ней проехала лишь военная колонна российских миротворцев. "Думаю, рано говорить о безопасности этой дороги", - отметил источник.

Сотрудница ереванского автовокзала «Киликия» подтвердила корреспонденту «Кавказского узла», что сегодня в Нагорный Карабах выехали 17 рейсовых автобусов, «и все 17 поехали через Карвачар».

Жительница Степанакерта Нуне Симонян сообщила, что пока не планирует возвращаться в Степанакерт из-за неспокойной ситуации. Но, по словам женщины, если она решит вернуться, то через Лачинский коридор "не рискнет поехать". "Поеду через Карвачар... Бердзорская дорога не в счет, там не все ясно и опасно", - сказала корреспонденту «Кавказского узла» Симонян.

Житель Степанакерта, блогер "Кавказского узла" Давид Симонян также планирует вернуться домой через Карвачар. Дорога через Карвачар намного удобнее и короче по сравнению с дорогой через Бердзор, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Давид Симонян.

"Более того, сейчас неясно, какая ситуация на трассе Горис – Бердзор - Шуши, и насколько эта дорога вообще безопасна. Миротворцы там есть, но насколько они смогут обеспечить безопасную дорогу, пока неясно", - сказал Симонян, добавив, что, пока есть дорога через Карвачар, "лучше именно ей воспользоваться".

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