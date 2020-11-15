Баку согласился ждать вывода армянских войск из Кельбаджарского района до 25 ноября

15 ноября 2020, 14:32

Власти Азербайджана согласились продлить до 25 ноября срок вывода армянских войск по единственной дороге из Кельбаджарского района в Армению, сообщил сегодня помощник Алиева.

Как писал "Кавказский узел", 13 ноября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил, что автодорога Мартакерт - Карвачар - Варденис не закроется 15 ноября, как планировалось, а "пока будет находиться под контролем армянских сил". На следующий день эту информацию подтвердил советник Арутюняна Давид Бабаян. Кем и на какое время отложено закрытие дороги, власти Нагорного Карабаха не сообщили.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Часть территорий непризнанной республики перешла под контроль Азербайджана. Армянское население Карвачарского района стало массово выезжать в Армению. Там приезжающим из Нагорного Карабаха предоставляют временное жилье и оплачивают проживание, а также предлагают работу.

Баку дал Еревану отсрочку на вывод войск из Кельбаджарского района (армянское название Кельбаджара – Карвачар. – Прим. "Кавказского узла") до 25 ноября, сообщил сегодня помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По словам Гаджиева, Азербайджан согласился на отсрочку из гуманитарных соображений. "Армянские власти передали эту просьбу через российскую сторону. Просьба о предоставлении отсрочки связана с недостаточной пропускной способностью единственной дороги, ведущей из Кельбаджарского района в Армению", - приводит его слова ТАСС.

Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

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