Жители Карвачара покидают Нагорный Карабах вопреки планам властей

13 ноября 2020, 21:44

Население Карвачара и прилегающего района массово уезжает с вещами в Армению по дороге на Варденис, хотя президент непризнанной республики Араик Арутюнян пообещал сохранить контроль над этой трассой и расселить пострадавших в Степанакерте. Власти Армении не координируют выезд армянского населения из Карвачара, учет вынужденных переселенцев ведется лишь приблизительно.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Часть территорий непризнанной республики перешла под контроль Азербайджана. Многие жители Карвачара разбирают свои дома по кирпичам, снимают и увозят кровли с крыш.

Армянская армия должна покинуть Карвачар до 15 ноября. Местные жители массово уезжают в Армению. Машины и грузовики по дороге из Карвачара нагружены холодильниками, шкафами, также местные жители перегоняют овец и коров. Уезжая, некоторые местные жители сжигают свои жилища, сообщила сегодня русская служба BBC, сопроводив публикацию видеозаписью с пылающим домом. Видео с горящими домами в Карвачарском районе также опубликованы на страницах пользователей Twitter.

Власти Армении и Нагорного Карабаха не организовывали вывоз гражданского населения из Карвачарского (Кельбаджарского) района, корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

«Президент Арцаха Араик Арутюнян объявил, чтобы население не покидало свои дома, однако люди самостоятельно перевозят свое имущество. Каких-либо затрат на транспорт и перевозку не предусмотрено», - сказал он.

Автодорога Мартакет-Карвачар-Варденис "пока будет находиться под контролем армянских сил", заявил сегодня лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, не уточнив, о каких конкретно сроках идет речь. Он добавил, что карабахские власти готовы расселить в Степанакерте и населенных пунктах Нагорного Карабаха всех граждан, которые лишились в результате войны жилья. «Необходимо принять срочные меры для возвращения к нормальным условиям жизни», - цитирует его слова "Радио Азатутюн".

Житель Еревана рассказал "Кавказскому узлу" на условиях анонимности, что вернулся из Карвачара вечером 12 ноября. Он помогал своему другу перевезти имущество.

«Карвачара уже нет. Люди покидают свои дома, вывозят все, что могут вывезти, а сами дома поджигают. Те, у кого не поднимается рука самостоятельно поджечь свой дом, обращаются к близким людям, которые пока еще остались там. Мой друг, к примеру, не смог сам это сделать, попросил своего соседа, который обещал, что подожжет дом перед отъездом, вместе со своим», - заявил он.

Вся дорога до Вардениса забита грузовиками со скарбом: люди перевозят все, что могут с собой взять. Население Карвачара видит в сложившейся ситуации угрозу своего физического уничтожения, подчеркнул мужчина.

"Видел пеших пастухов, которые гнали скотину, так как другой возможности перевезти скотину у людей нет. На все это невозможно было смотреть без слез", - добавил источник «Кавказского узла».

Семья Казарянов из села Нор Хархатуп Карвачарского района взяла с собой даже крышу дома, предварительно разобрав ее. Перевезти вещи ему помогли родственники.

«А что еще остается делать? Хотя бы сможем где-нибудь домик построить, чтобы была у нас крыша над головой. Я занимался скотоводством в Карвачаре, у меня пять детей, и все пятеро – студенты. Как теперь буду оплачивать их учебу? Почти вся скотина либо пала, либо разбежалась, испугавшись взрывов», - рассказал глава семейства «Кавказскому узлу».

Житель Карвачара Аргам Осипян уже отправил в Армению старшее поколение своей семьи. По его словам, взрослые не в состоянии сдержать слез. «Я всю войну не покидал Карвачар, а сегодня вынужден уехать из моего родного края. Ждал, когда закончится война, и вот война закончилась, и выяснилось, что нам надо уезжать. Все хочется забрать с собой. Все нажитое за последние 25 лет после окончания первой войны. Но невозможно, виноградники с собой не возьмешь, дом с собой не возьмешь», - сказал Осипян корреспонденту «Кавказского узла».

Дорога через Карвачар перегружена машинами, которые набиты домашним скарбом, подтвердил «Кавказскому узлу» житель Степанакерта Михаил. "Я приехал по делам, утром буду возвращаться. Движение сильно затруднено, очень много машин и грузовиков едет в сторону Вардениса", - сказал он.

"Слушала людей из Карвачара. Послезавтра им надо покинуть земли, на которых они жили, рожали детей, играли свадьбы, хоронили предков. Около 4 тысяч человек. Пытаются спасти и вывезти, что могут. Даже шифер с крыши, двери. Говорят, вдруг пригодится, вдруг сможем где-то ещё один дом построить. То, что не могут унести, многие сжигают", - написала сегодня блогер Элина Погосбекян на своей странице в Facebook.

Учет вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в Армении ведется, однако статуса беженцев у них нет, заявила пресс-секретарь Миграционной службы Нелли Давтян.

«Мы жителей Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") считаем вынужденными переселенцами, статуса беженцев у них нет. Для получения статуса беженца нужно обращение за получением убежища, но этот процесс еще не начался. Все кто переезжал в Армению, переехали спонтанно», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Точное число вынужденных переселенцев подсчитать сложно, так как люди мигрируют не только из Нагорного Карабаха в Армению, но и из одного армянского региона в другой, пояснила представитель Миграционной службы.

«База нуждается в актуализации из-за того, что имя одного и тот же человека может фигурировать в двух списках – по месту изначального проживания, и там, куда он переехал», - отметила она.

По соглашению, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты", Азербайджан оставляет за собой территории Нагорного Карабаха, занятые в ходе военных действий, и возвращает территории пяти прилегающих к Карабаху районов - так называемый "Пояс безопасности". Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Кроме того, "Кавказский узел" собрал хронику боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

