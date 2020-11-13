Горящие дома ознаменовали второй за 27 лет исход беженцев из Карвачара

13 ноября 2020, 17:05

Многочисленные видео с домами, подожженными армянским населением Карвачара перед передачей города под контроль Азербайджана, вызвали осуждение части пользователей соцсетей. Они напомнили об исходе азербайджанцев из этого района в 1993 году. Другие пользователи сочли оправданным уничтожение имущества.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Часть территорий, контролировавшихся властями Нагорного Карабаха, перешла под контроль Азербайджана. Дорога между Карвачаром (азербайджанское название – Кельбаджар) и Варденисом, которая 15 ноября будет закрыта, заполнена машинами уезжающих карабахцев. Власти Армении предоставляют жителям Нагорного Карабаха временное жилье и оплачивают проживание, предлагают работу. В то же время для возвращающихся в Карабах сегодня между Ереваном и Степанакертом начали курсировать бесплатные автобусы.

Армянская армия должна покинуть Карвачар до 15 ноября. Местные жители массово уезжают в Армению. Машины и грузовики по дороге из Карвачара нагружены холодильниками, шкафами, также местные жители перегоняют овец и коров. Уезжая, некоторые местные жители сжигают свои дома, сообщила сегодня русская служба BBC, сопроводив публикацию видеозаписью с пылающим домом. Видео с горящими домами в Карвачарском районе также опубликованы на страницах пользователей Twitter.

Еще одно видео опубликовала в своем Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева. "Жители Карабаха сжигают дома в Кельбаджаре, чтобы не сдавать свое имущество Азербайджану", – написала она.

Многие жители Карвачара разбирают свои дома по кирпичам, снимают и увозят кровли с крыш. Поджоги домов приводят к пожарам в близлежащих лесах, сообщил сегодня "Sputnik Азербайджан", сопроводив публикацию фоторепортажем. На фото видны горящие леса и, в частности, человек, снимающий с крыши частного дома металлическую кровлю. Фоторепортаж дополнен кадрами исхода из Кельбаджара азербайджанского населения в 1993 году. В публикации утверждается, что они не сжигали свои дома.



Кельбаджар перешел под контроль армянских войск 3 апреля 1993 года, большинство местного населения покинуло город с отступившей армией Азербайджана. В городе сохранилось множество старых армянских кладбищ и церквей, хотя в начале 1990-х годов в этом районе жили в основном азербайджанцы и курды, пишет Том де Ваал в книге "Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной", опубликованной в разделе "Книжная полка" на "Кавказском узле". "В каком смысле Кельбаджар можно назвать "армянским", если на протяжении последних ста лет там не проживал ни один армянин? Я не могу согласиться с тем, <...> что Кельбаджар является "освобожденной" территорией, коль скоро из района были изгнаны все пятьдесят тысяч его жителей, азербайджанцы и курды", – указал де Ваал. В 1993 году Кельбаджар покинули 53 340 человек. Были убиты 55 азербайджанских военнослужащих и 511 мирных жителей, 321 человек пропал без вести или попал в плен, говорится в публикации азербайджанского издания Report от 2 апреля 2015 года.

"Sputnik Армения" 12 ноября разместил на своем YouTube-канале видео "В Карвачаре горят дома". В кадре виден минимум один дом, полностью охваченный огнем, от еще одного поднимаются столбы дыма.

К 17.05 мск 13 ноября это видео собрало 24 353 просмотра и 14 комментариев. Пользователи YouTube по-разному отнеслись к увиденному. "Горят дома. Я бы сделал так же. Чтобы враг не жил в этом доме", – написал Андрей. "Другого и не стоило ожидать – <...> даже растения, деревья становятся их врагами,когда они не принадлежит им. <...> истинные кельбаджарцы ничего не сожгли, когда в 93-м году им пришлось покинуть родные земли – не сожгли, потому что знали – это их земля", – заявил Elchin Elar.

Пользователь Twitter Svetlana Narimanyants оправдала сожжение домов. "Эта война еще не закончена. Все правильно. Азербайджанцы выгнали армян из Баку и других городов, отобрав у них все", – написала она сегодня, комментируя публикацию BBC. "Это дома азербайджанцев, которых они выгнали в 90-х и заселились", – заявила, в свою очередь, пользовательница соцсети Marina.

По соглашению, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты", Азербайджан оставляет за собой территории Нагорного Карабаха, занятые в ходе военных действий, и возвращает территории пяти прилегающих к Карабаху районов - так называемый "Пояс безопасности". Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Подробнее об обострении конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Кроме того, "Кавказский узел" собрал хронику боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"