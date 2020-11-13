158 жителей Нагорного Карабаха получили временную работу в Армении

13 ноября 2020, 14:23

Жители Нагорного Карабаха продолжают прибывать в Армению, власти предоставляют им временное жилье и оплачивают проживание, предлагают работу. Для возвращающихся в Карабах сегодня между Ереваном и Степанакертом начали курсировать бесплатные автобусы.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Часть территорий, контролировавшихся властями Нагорного Карабаха, перешла под контроль Азербайджана. Дорога между Карвачаром (Кельбаджаром) и Варденисом, которая 15 ноября будет закрыта, заполнена машинами уезжающих карабахцев.

По соглашению, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты", Азербайджан оставляет за собой территории Нагорного Карабаха, занятые в ходе военных действий, и возвращает территории пяти прилегающих к Карабаху районов - так называемый "Пояс безопасности". Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Ряд организаций в Армении помогает трудоустроить прибывающих в страну жителей Нагорного Карабаха. Пока удалось обеспечить временной работой 158 человек - они готовят традиционные карабахские лепешки "женгялов хац", арцахский куркут, соленья, сообщил на пресс-конференции руководитель Информационного штаба Нагорного Карабаха Микаэл Вирабян. "Хочу поблагодарить наших братьев и сестер из Республики Армения, которые покупают все это", — добавил он. По словам Вирабяна, армянские швейные фабрики представили еще 300 вакансий для вынужденных переселенцев.

Переселенцев размещают как в Ереване, так и в районах Армении. В столице оставляют прежде всего раненых, их семьи, и тех, кто страдает хроническими болезнями. "Так или иначе, людей без крова у нас нет. Часть граждан разместили в гостиничных комплексах, которые оплачивают коммунальные услуги. По помощи прибывшим семьям, в том числе остановившимся у родственников, скоро будет принято решение правительства Нагорного Карабаха", - сказал Вирабян.

Предполагается, что переселенцы вернутся в Нагорный Карабах, когда там завершатся работы по разминированию. На это, по оценке Вирабяна, уйдет несколько недель, сообщил сегодня "Sputnik Армения".

Еще с 25 октября в Армении действует Оперативный штаб правительства Нагорного Карабаха, который занимается вопросами, связанными с предоставлением социальных, медицинских, образовательных и юридических услуг. "Есть много вопросов: жилищные проблемы, питание, теплая одежда, выплата пенсий и т. д. За день на местах мы работаем с более чем 300 арцахцами (жителями Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла"), не говоря уже о звонках", - сказал Микаел Вирабян.. В Армении жители Нагорного Карабаха получают пенсии и пособия. Те, кто остался без документов, могут обратиться в загс для жителей Нагорного Карабаха в Ереване. Вопросы, касающиеся восстановления документов, решаются в упрощенном порядке, проинформировал осегодня "Арменпресс".

С сегодняшнего дня из Еревана в Степанакерт начали курсировать бесплатные автобусы для жителей Нагорного Карабаха, возвращающихся домой после окончания военных действий, сообщил президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. Мэр Еревана Айк Марутян предложил помощь в восстановлении Степанакерта, частично разрушенного в ходе обстрелов в сентябре- ноябре, сообщили "Новости-Армения".

Подробнее об обострении конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Кроме того, "Кавказский узел" собрал хронику боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"