Нахичевань стала транспортным приоритетом для Армении на фоне потери дороги из Вардениса

13 ноября 2020, 12:45

Соглашение о мире в Нагорном Карабахе позволит открыть дорогу между Ереваном и Сюником, а также возобновить транспортные коммуникации с Ираном через Нахичевань, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Дорога между Карвачаром (Кельбаджаром) и Варденисом, которая 15 ноября будет закрыта, заполнена машинами уезжающих карабахцев.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Жители Нагорного Карабаха стремятся выехать в Армению по дороге через Карвачар (Кельбаджар), которая закроется 15 ноября по соглашению. Рейсовые автобусы из Степанакерта в Ереван больше не ездят, выехать и вывезти вещи можно только на частных машинах. В зону конфликта направлены российские миротворцы, опрошенные «Кавказским узлом» военные эксперты назвали выполнимой миссию российских миротворцев в Карабахе.

Согласно договоренности Алиева – Пашиняна – Путина, Армения до 15 ноября возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря – Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 километров), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией, и при этом не будет затрагивать Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации. По согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях, говорится в заявлении, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Бесперебойная связь Нагорного Карабаха с Арменией по Лачинскому коридору (армянское название города Лачи – Бердзор) будет обеспечена российскими миротворцами, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Российские миротворцы обеспечат безопасность, и связь Ереван – Степанакерт будет надежной. Миротворцы будут обеспечивать безопасность границ Карабаха. Жители должны как можно скорее вернуться в свои родные дома. Армения и Арцах (Нагорный Карабах) сделают все возможное для возвращения к мирной жизни", – процитировал 12 ноября Пашиняна «Спутник-Армения».

Пашинян также отметил, что Армения возобновит некоторые транспортные коммуникации. «Открываются дороги из Азербайджана в Нахичевань, но вместе с тем деблокируется и дорога из Еревана в Сюникскую область по Нахичевани", -заявил он, добавив, что также должно быть возобновлено железнодорожное сообщение между Арменией и Ираном через Нахичевань. По словам премьер-министра, открытие коммуникаций будет иметь существенное значение для армянской экономики.

Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

Такую же точку зрения высказал и глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Армении страдала больше других из-за прекращения торговых и транспортных связей по линии Азербайджана и Турецкой Республики.

"Сейчас в соответствии с той договоренностью, которая вступила в силу, все эти связи восстанавливаются. Экономика должна вздохнуть свободно, должна появиться транспортная связанность с партнерами Армении", – процитировал 12 ноября Лаврова ТАСС.

С 15 ноября дорога, связывающая Нагорный Карабах и Армению через армянский город Варденис, будет закрыта, движение будет идти только через Бердзор (азербайджанское название города – Лачин), сообщил ранее пресс-секретарь Государственной службы чрезвычайной ситуации Армении Унан Тадевосян. "Это та же самая дорога через Шуши, однако в город транспорт не заезжает", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" Тадевосян.

Жители Карвачарского района (азербайджанское название города Карвачар – Кельбаджар) массово уезжают в Армению, при этом сжигая свои дома, сообщает русская служба «Би-би-си» в Twitter. В соцсети опубликовано видео горящего дома.

«Армяне, живущие в окружающих Нагорный Карабах районах, которые скоро должны перейти под контроль Азербайджана, массово бегут оттуда, некоторые при этом поджигают свои дома», – говорится к подписи к видео.

Машины и грузовики по дороге из Карвачара нагружены холодильниками, шкафами, также местные жители перегоняют овец и коров, сообщает служба. "Вдоль дорог люди грузили вещи, в одном месте даже разбирали ресторан, причем грузили в машину не только оборудование ресторана, но и окна и двери», – сообщается в соцсети службы.

"На самой дороге от Кельбаджарского района до армянского Вардениса в четверг вечером (12 ноября) выстроилась огромная очередь из сотен машин", – также сообщается в соцсети службы.

Видео с горящими домами также опубликованы на страницах других пользователей Twitter.

Северная дорога из Карвачара заполнена машинами, среди потока машин много микроавтобусов и грузовиков, сообщили корреспонденты "Спутник-Армения". "Люди вывозят все, что возможно – домашнюю утварь, мебель, животных. Некоторые из них сжигают свои дома", – отмечает издание, которое также опубликовало видео потока машин по горной дороге.

Договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе была подписана после двух неудачных попыток вернуть Шуши, ключевой город в Нагорном Карабахе, и стал способом избежать "коллапса" на фронте, указал ранее Пашинян. По его словам, после падения Шуши в окружении могли погибнуть 25 тысяч солдат Армии обороны. С этим решением согласились и власти Нагорного Карабаха, не участвовавшие в переговорах. Армия сделала все возможное и невозможное, заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Несмотря на три договоренности о перемирии, бои и обстрелы населенных пунктов не прекращались до 10 ноября. Подробнее об этом обострении можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".