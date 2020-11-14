Степанакерт подтвердил пересмотр сроков закрытия трассы через Карвачар

14 ноября 2020, 19:28

Дорога Мартакерт - Карвачар - Варденис закроется не 15 ноября, а позже, подтвердил советник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян. Речь о блокаде Нагорного Карабаха не идет, заверил президент Араик Арутюнян.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Часть территорий непризнанной республики перешла под контроль Азербайджана. Армянское население Карвачарского района стало массово выезжать в Армению. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил 13 ноября, что автодорога Мартакерт - Карвачар - Варденис не закроется 15 ноября, как планировалось, а "пока будет находиться под контролем армянских сил".

По соглашению, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты", Азербайджан оставляет за собой территории Нагорного Карабаха, занятые в ходе военных действий, и возвращает территории пяти прилегающих к Карабаху районов - так называемый "Пояс безопасности". Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Автодорога Карвачар - Варденис сразу после 15 ноября не закроется, подтвердил в интервью Factor TV советник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян. "Какое-то время она будет работать. А город Бердзор останется армянским, и через него будет поддерживаться связь с Арменией. А через три года российская сторона построит новую дорогу в обход Шуши, так что между Бердзором и Степанакертом будет прямое сообщение", - приводится перевод заявления Бабаяна в сегодняшней публикации Telegram-канала "Говорит Ереван". Где и когда были пересмотрены сроки функционирования трассы, в публикации не уточняется.



Продление сроков обусловлено тем, что до 15 ноября невозможно осуществить все предусмотренные соглашением действия. Советник президента отметил, что не может назвать точные сроки функционирования трассы, связывающей Варденис и Карвачар. говорится в сегодняшней публикации Telegram-канала "Армянский переулок".

В связи с готовящимся закрытием трассы Мартакерт - Карвачар - Варденис в обществе возникло беспокойство о полной блокаде Нагорного Карабаха, но оно "не имеет реальных оснований", заявил 13 ноября на своей странице в Facebook президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

Вторая дорога между Арменией и Нагорным Карабахом проходит через Бердзор, но она пока не действует, указал политобозреватель интернет-издания Lragir.am Акоп Бадалян. "После закрытия дороги через Карвачар Нагорный Карабах превратился бы в анклав, поскольку другой дороги там просто нет", - сказал Бадалян корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что та часть дороги через Бердзор, что проходит близ занятого азербайджанскими военными города Шуши (Шуша), будет полностью контролироваться российскими миротворцами. Эта дорога будет использоваться в течение трех лет, пока не построят новую. В целом бесперебойная связь с Арменией по Лачинскому коридору не прервется, констатировал эксперт.

Мирное соглашение также предусматривает предоставление Азербайджану проезда в Нахичеванскую автономную республику по территории Армении. "Непонятно, может оттуда проезжать военная техника или нет. Согласно соглашению, разрешается перевозка людей и грузов, однако каких грузов, не уточняется. Думаю, эти вопросы будут обсуждаться в ходе дальнейших переговоров", - отметил Акоп Бадалян. В свою очередь, Азербайджан должен предоставить армянской стороне возможность проезда по территории Нахичевани, указал Бадалян.

Подробнее об обострении конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Кроме того, "Кавказский узел" собрал хронику боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"