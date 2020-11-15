Техника российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Фото: пресс-служба Минобороны России http://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/media/video.htm

15 ноября 2020, 19:15

Российские военные отчитались о сопровождении беженцев в Лачинском коридоре

За два дня 28 автобусов с 725 пассажирами сопроводили российские миротворцы из Армении в Нагорный Карабах через Лачинский коридор, сообщило Минобороны России. Тем временем из Степанакерта в Армению люди уезжают на рейсовых автобусах и своим ходом по дороге через Карвачар.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Часть территорий непризнанной республики перешла под контроль Азербайджана. Армянское население Карвачарского района (азербайджанское название Карвачара – Кельбаджар) стало массово выезжать в Армению. 13 ноября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил, что автодорога Мартакерт - Карвачар - Варденис не закроется 15 ноября, как планировалось. Власти Азербайджана согласились продлить до 25 ноября срок вывода армянских войск по единственной дороге из Кельбаджарского района в Армению, сообщил сегодня помощник Ильхама Алиева.

Карта Нагорного КарабахаКакие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Российские военные сопровождают сегодня в Лачинском коридоре 19 автобусов с 475 пассажирами, которые возвращаются в Нагорный Карабах, сообщил Национальный центр управления обороной России. Согласно сообщению, вчера, 14 ноября, военные сопроводили через Лачинский коридор девять автобусов, в которых ехали 250 человек. Возвращение беженцев - одна из задач формируемого в Нагорном Карабахе российского центра гуманитарного реагирования, передовая группа которого начала работать в регионе 14 ноября, пишет сегодня "Интерфакс".

Российские миротворцы развернули в южной и северной зонах ответственности в Нагорном Карабахе по девять наблюдательных постов, также выставлены семь временных постов в Лачинском коридоре, сообщило сегодня Минобороны России. "С 10 ноября 2020 г. выставлено семь временных наблюдательных постов в Лачинском коридоре (вдоль дороги Забух, свх. Лысогорский, Зарыслы). Вчера подразделениями 15-й отдельной мотострелковой бригады завершено выставление наблюдательных постов в зоне ответственности "Север"", - цитирует сообщение министерства ТАСС.

В Степанакерте военные также завершили развертывание командного пункта для управления российскими миротворческими силами, уточняет агентство.

Несмотря на продление срока вывода армянских войск из Кельбаджарского района, обязательства сторон, закрепленные совместным заявлением от 9 ноября, остаются в силе, и подписания специального протокола не предусмотрено, заявил сегодня помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

В частности, по его словам, сроки вывода армянских войск и гражданского населения из Агдамского и Лачинского районов остаются прежними – до 20 ноября и 1 декабря соответственно, передал корреспондент "Кавказского узла", который посмотрел выступление Гаджиева в эфире гостелевидения "АзТВ".

Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

В свою очередь начальник управления международного сотрудничества  Минобороны Азербайджана Гусейн Махмудов сообщил, что азербайджанская армия полностью готова войти в Кельбаджар, поскольку инженерные подразделения уже провели разминирование территории, где ранее была линия соприкосновения войск. По его словам, азербайджанские войска вступят в Кельбаджар с двух направлений – Дашкесанского и Гейгельского районов, передал корреспондент "Кавказского узла".

Автобусный маршрут из Степанакерта в Ереван проходит по дороге через Карвачар (Кельбаджар), сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник автовокзала Степанакерта. "Первый автобус уходит в 9.00 (8.00 мск), а всего в день бывает от двух до четырех рейсов - в зависимости от числа желающих уехать", - пояснил он.

О том, что эта трасса остается основной дорогой для жителей Нагорного Карабаха, желающих уехать в Армению или вернуться оттуда, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" и блогер Давид Симонян, который сам проехал по этой дороге из Нагорного Карабаха в Армению.

По его словам, «в одной из армянских деревень» на этой дороге уже стоит пост российских миротворцев, транспорт они пропускают без остановок.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Два самолета доставили в Армению группу российских миротворцев", "11 автобусов вывезли карабахцев из Еревана в Степанакерт", "158 жителей Нагорного Карабаха получили временную работу в Армении".

Автор: Фаик Меджид, Семен Чарный; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

15 ноября 2020, 20:15

15 ноября 2020, 18:15

15 ноября 2020, 17:18

  • Силовики сообщили об обысках у главы Волгодонска

    В мэрии Волгодонска и дома у главы городской администрации Виктора Мельникова прошли обыски, связанные с уголовным делом о превышении должностных полномочий, сообщили сегодня источники в правоохранительных органах.

15 ноября 2020, 16:35

15 ноября 2020, 15:36

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи