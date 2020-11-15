Российские военные отчитались о сопровождении беженцев в Лачинском коридоре

15 ноября 2020, 19:15

За два дня 28 автобусов с 725 пассажирами сопроводили российские миротворцы из Армении в Нагорный Карабах через Лачинский коридор, сообщило Минобороны России. Тем временем из Степанакерта в Армению люди уезжают на рейсовых автобусах и своим ходом по дороге через Карвачар.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Часть территорий непризнанной республики перешла под контроль Азербайджана. Армянское население Карвачарского района (азербайджанское название Карвачара – Кельбаджар) стало массово выезжать в Армению. 13 ноября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил, что автодорога Мартакерт - Карвачар - Варденис не закроется 15 ноября, как планировалось. Власти Азербайджана согласились продлить до 25 ноября срок вывода армянских войск по единственной дороге из Кельбаджарского района в Армению, сообщил сегодня помощник Ильхама Алиева.

Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Российские военные сопровождают сегодня в Лачинском коридоре 19 автобусов с 475 пассажирами, которые возвращаются в Нагорный Карабах, сообщил Национальный центр управления обороной России. Согласно сообщению, вчера, 14 ноября, военные сопроводили через Лачинский коридор девять автобусов, в которых ехали 250 человек. Возвращение беженцев - одна из задач формируемого в Нагорном Карабахе российского центра гуманитарного реагирования, передовая группа которого начала работать в регионе 14 ноября, пишет сегодня "Интерфакс".

Российские миротворцы развернули в южной и северной зонах ответственности в Нагорном Карабахе по девять наблюдательных постов, также выставлены семь временных постов в Лачинском коридоре, сообщило сегодня Минобороны России. "С 10 ноября 2020 г. выставлено семь временных наблюдательных постов в Лачинском коридоре (вдоль дороги Забух, свх. Лысогорский, Зарыслы). Вчера подразделениями 15-й отдельной мотострелковой бригады завершено выставление наблюдательных постов в зоне ответственности "Север"", - цитирует сообщение министерства ТАСС.

В Степанакерте военные также завершили развертывание командного пункта для управления российскими миротворческими силами, уточняет агентство.

Несмотря на продление срока вывода армянских войск из Кельбаджарского района, обязательства сторон, закрепленные совместным заявлением от 9 ноября, остаются в силе, и подписания специального протокола не предусмотрено, заявил сегодня помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

В частности, по его словам, сроки вывода армянских войск и гражданского населения из Агдамского и Лачинского районов остаются прежними – до 20 ноября и 1 декабря соответственно, передал корреспондент "Кавказского узла", который посмотрел выступление Гаджиева в эфире гостелевидения "АзТВ".

Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

В свою очередь начальник управления международного сотрудничества Минобороны Азербайджана Гусейн Махмудов сообщил, что азербайджанская армия полностью готова войти в Кельбаджар, поскольку инженерные подразделения уже провели разминирование территории, где ранее была линия соприкосновения войск. По его словам, азербайджанские войска вступят в Кельбаджар с двух направлений – Дашкесанского и Гейгельского районов, передал корреспондент "Кавказского узла".

Автобусный маршрут из Степанакерта в Ереван проходит по дороге через Карвачар (Кельбаджар), сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник автовокзала Степанакерта. "Первый автобус уходит в 9.00 (8.00 мск), а всего в день бывает от двух до четырех рейсов - в зависимости от числа желающих уехать", - пояснил он.

О том, что эта трасса остается основной дорогой для жителей Нагорного Карабаха, желающих уехать в Армению или вернуться оттуда, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" и блогер Давид Симонян, который сам проехал по этой дороге из Нагорного Карабаха в Армению.

По его словам, «в одной из армянских деревень» на этой дороге уже стоит пост российских миротворцев, транспорт они пропускают без остановок.

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