21 ноября 2020, 20:45

Названы имена 1678 погибших солдат Нагорного Карабаха

Минобороны Нагорного Карабаха сегодня распространило новый список убитых солдат в зоне конфликта за время боевых действий, в нем 41 имя. Таким образом уже обнародованы имена 1678 бойцов Армии обороны из 2425 погибших.

Как писал "Кавказский узел", 19 ноября Минобороны Нагорного Карабаха опубликовало список из 23 имен военнослужащих, погибших в зоне конфликта, таким образом сообщив о гибели 1609 солдат с начала обострения.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которые велись с 27 сентября. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Минобороны Нагорного Карабаха сегодня сообщило новые данные о потерях Армии обороны, распространив список, в котором 41 имя. В этом списке имена мужчин 1975-2002 годов рождения. На данный момент известно о 2425 погибших военнослужащих в ходе боевых действий в Карабахе, однако пока обнародованы имена лишь 1678, пишет "Sputnik Армения". 

Вчера, 20 ноября, на сайте Минобороны Нагорного Карабаха был опубликован список, в котором 28 имен погибших бойцов Армии обороны 1965-2002 годов рождения.

Напомним, 16 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе осенних боев в Нагорном Карабахе пропали без вести сотни армянских солдат, погибшими признаны около 2400. 19 ноября министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подтвердил гибель 2425 бойцов Армии обороны, передает РИА Новости. Оппозиционер Микаел Минасян считает, что власти намеренно занижают число потерь, он настаивает на цифре 4750. Азербайджанская сторона не раскрывает данные о своих боевых потерях.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать  в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"МИД России сообщил об обмене телами 385 погибших в Нагорном Карабахе", "Следствие умолчало о сути обвинений против армянских офицеров", "Пашинян сохранил шанс удержать власть независимо от военного положения".

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