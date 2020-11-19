Погибшие солдаты на обочине дороги. Нагорный, Карабах, 13 ноября 2020 г. Фото: REUTERS/Stringer

19 ноября 2020, 20:15

Число погибших солдат Нагорного Карабаха составило 1609

Минобороны Нагорного Карабаха назвало имена 23 бойцов, убитых в зоне конфликта за время боевых действий. Общее число погибших солдат составило не менее 1609.

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября Минобороны Нагорного Карабаха опубликовало список из 81 имени военнослужащих, погибших в зоне конфликта, таким образом сообщив о гибели не менее 1586 солдат с начала обострения.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которые велись с 27 сентября. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Минобороны Нагорного Карабаха сегодня на своем сайте обнародовало новые данные о потерях, сообщив о еще 23 погибших военнослужащем. В опубликованном списке - имена мужчин 1984-2001 годов рождения, сообщил сегодня "Sputnik Армения". 

Таким образом, по уточненным данным Минобороны Нагорного Карабаха, с 27 сентября погибли не менее 1609 солдат Армии обороны.

Напомним, 16 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе осенних боев в Нагорном Карабахе пропали без вести сотни армянских солдат, погибшими признаны около 2400. Власти намеренно занижают число потерь, считает оппозиционер Микаел Минасян - он настаивает на цифре 4750. Азербайджанская сторона не раскрывает данные о своих боевых потерях. По данным президента России Владимира Путина, озвученным 13 ноября, в результате обострения карабахского конфликта погибли свыше четырех тысяч человек, ранены около восьми тысяч, беженцами стали десятки тысяч.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать  в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"МИД России сообщил об обмене телами 385 погибших в Нагорном Карабахе", "Следствие умолчало о сути обвинений против армянских офицеров", "Пашинян сохранил шанс удержать власть независимо от военного положения".

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