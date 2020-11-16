Пашинян заявил о 2400 погибших солдатах

16 ноября 2020, 14:06

В ходе осенних боев в Нагорном Карабахе пропали без вести сотни армянских солдат, погибшими признаны около 2400, сообщил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян. Власти намеренно занижают число потерь, считает оппозиционер Микаел Минасян.

Как писал "Кавказский узел", к 15 ноября Минобороны Нагорного Карабаха опубликовало списки с именами 1434 солдат Армии обороны, погибших в ходе боев в сентябре-ноябре. Министерство здравоохранения Армении еще 14 ноября отчиталось о 2317 телах погибших солдат, прошедших медэкспертизу. Среди этих трупов есть неопознанные. Ведомство уточнило, что потери будут уточнены после завершения обмена телами с азербайджанской стороной. После подписания мирного соглашения только из окрестностей Шуши были вывезены 150 тел бойцов Армии обороны, на полях сражений остаются еще сотни тел, сообщил сегодня президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент России, предусмотрено возвращение беженцев в районы Нагорного Карабаха и обмен военнопленными и телами погибших, говорится в заявлении, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

Число погибших армянских военнослужащих составляет около 2400, еще несколько сотен числятся пропавшими без вести, сообщил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил, что некоторые из пропавших без вести могут быть живы. "Мы надеемся, что найдем часть из них живыми: если не здоровыми, то хотя бы живыми. Например, вчера я узнал, что был найден раненый солдат, который в прошлом считался пропавшим без вести", - процитировали Пашиняна "Новости-Армения".

Премьер пообещал запустить программы профессиональной переподготовки для ветеранов, чтобы они смогли устроиться на работу, а также указал на важность социальных гарантий для семей погибших и военнослужащих, ставших инвалидами первой группы, сообщило Arminfo.

По мнению премьера, национальный день траура следует объявлять, когда процесс обнаружения тел будет в целом завершен, говорится в публикации.

Ранее, 14 ноября, 17 оппозиционных партий, добивающихся отставки Никола Пашиняна, провели в Ереване многолюдное траурное шествие со свечами в память о павших солдатах. Участники акции зачитывали по громкоговорителю имена погибших. Политические требования на акции не озвучивались, информировал "Sputnik-Армения".

Азербайджанская сторона не раскрывает данные о своих боевых потерях. При этом, по данным сторон, в Азербайджане с начала обострения конфликта погибли 93 мирных жителя, ранены 404, а в Нагорном Карабахе погибли 49 мирных жителей, 157 человек получили ранения. По данным президента России Владимира Путина, озвученным 13 ноября, в результате обострения карабахского конфликта погибли свыше четырех тысяч человек, ранены около восьми тысяч, беженцами стали десятки тысяч.

Официальные данные о погибших вызвали споры в Армении

Бывший посол Армении в Ватикане, Португалии и Мальте, кандидат исторических наук Микаел Минасян утверждает, что еще 9 ноября Минобороны и Служба нацбезопасности предоставили Пашиняну данные о 2250 телах, подвергнутых вскрытию, и 1400 не вскрытых, а также 1100 пропавших без вести. При условии, что пропавшие без вести погибли, общее число погибших составляет 4750, заключил оппозиционный политик.

Он уверен, что армянские власти намеренно скрывали число погибших. "С первого же дня войны начался постыдный и ужасный процесс сокрытия реального количества смертей. <...> И это происходит в XXI веке <...> Оказывается, <...> в Армении можно откровенно лгать, сутками прятать тела погибших ребят в холодильниках, так как, по установленному <...> расписанию, разрешено [было] публиковать в среднем 30-40 имен погибших", - говорится в переведенной "Кавказским узлом" публикации Минасяна в Facebook от 14 ноября.

Министерство здравоохранения Армении в тот же день назвало заявления Минасяна "наглой ложью". "Министерство здравоохранения как орган, проводящий судебно-медицинскую экспертизу всех жертв, официально заявляет, что нет "1400 мертвых и еще не вскрытых" тел, как упоминается в сообщении этого пользователя", - привели заявление пресс-секретаря ведомства Алины Никогосян "Новости-Армения".

Блогер "Кавказского узла" Грант Микаелян счел данное Минздравом опровержение неубедительным. "Во-первых, другой источник, если у Минасяна это МО и СНБ, то здесь это Минздрав, а во-вторых, другой характер и методология данных. Там говорится о пропавших без вести, здесь они исключены, о чем говорится в заявлении. Кроме того, возникает вопрос касательно арцахцев (жителей Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла"), которые почти все воевали в армии или ополчении, и сейчас их жертвы посчитать довольно сложно. Включает ли эта цифра (2317) число жертв из числа арцахцев? Скорее всего, нет. Ведь это Минздрав Армении", - указал Микаелян в публикации в блоге "Политическая география Южного Кавказа" от 14 ноября.

Микаелян отметил, что велики и демографические потери. "Это колоссальный урон, особенно учитывая, что это почти все молодые парни 18-21 года, еще не имевшие детей", - написал блогер в заметке "Дискуссия о погибших во Второй Карабахской войне с армянской стороны".

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".