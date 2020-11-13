Путин назвал число жертв карабахского конфликта

13 ноября 2020, 21:11

В результате обострения карабахского конфликта погибли свыше четырех тысяч человек, ранены около восьми тысяч, беженцами стали десятки тысяч, заявил сегодня Владимир Путин.

Как писал "Кавказский узел", российские миротворцы в соответствии с трехсторонним соглашением о прекращении боев в зоне конфликта взяли под контроль соединяющий Карабах с Арменией Лачинский коридор, выставив там временные посты. 12 ноября миротворческий батальон Минобороны России взял под контроль Степанакерт, вдоль линии соприкосновения сторон выставлено 10 наблюдательных постов.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент России в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники, говорится в заявлении, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

В ходе осеннего конфликта в Нагорном Карабахе погибли более 4 тысяч человек, ранения получили свыше восьми тысяч человек, заявил сегодня президент России Владимир Путин на совещании с руководителями силовых ведомств и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Он отметил, что число беженцев исчисляется десятками тысяч. "В районе Нагорного Карабаха возникли серьезные гуманитарные проблемы. Разрушена гражданская инфраструктура, многие культурные объекты", приводит слова президента Russia Today.

Соглашение по Карабаху позволило прекратить обстрелы и боестолкновения в Нагорном Карабахе полностью прекращены. "Трехстороннее заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России позволило остановить кровопролитие, стабилизировать ситуацию", - цитирует слова Путина "Sputnik Армения".

В регионе с каждым днем нарастает проблема гуманитарного характера, отметил министр обороны Сергей Шойгу. "Это - транспортировка и возвращение беженцев. Ну и, естественно, другие гуманитарные вопросы", - приводит его слова "Российская газета".

Для помощи жителям Нагорного Карабаха будет создан межведомственный центр гуманитарного реагирования, который займется сопровождением процесса возвращения беженцев в места постоянного проживания, заявил Путин в ходе совещания. Центр будет регулировать взаимодействие с государственными органами Азербайджана и Армении по восстановлению инфраструктуры, координировать деятельность российских структур по оказанию гуманитарной помощи беженцам. Создание гуманитарного центра будет курировать Минобороны, в его состав войдут представители МЧС, ФСБ и МИД России, говорится в указе, опубликованном сегодня на сайте Кремля.

Россия закончит размещение постов миротворцев 14 ноября

В Карабах уже прибыли 1103 миротворца и 168 бронемашин. За трое суток военно-транспортная авиация России выполнила 73 рейса, сообщил сегодня в ходе совещания министр обороны России Сергей Шойгу. Сегодня заканчивается создание наблюдательных постов в зоне ответственности "Юг", одно подразделение миротворцев перебросят на север региона. 14 ноября в Нагорном Карабахе будут размещены еще восемь наблюдательных пунктов российских миротворцев, приводит слова министра "Вести.ру".

Управление российскими миротворцами ведется из командного пункта в Степанакерте, заявил министр обороны. "Установлены прямые каналы связи с оборонными ведомствами Азербайджана и Армении, с которыми продолжается работа по уточнению параметров миротворческой операции", - цитирует Шойгу "Интерфакс - агентство военных новостей".

Россия развернула пять дополнительных пограничных постов, заявил в ходе совещания глава ФСБ Александр Бортников. Два поста оборудованы на границе Армении и Нахичеванской (автономной) республики, еще два - на границе Армении и Ирана. Размещение постов проведено "по согласованию с пограничными органами Армении", - передает слова Бортникова РИА "Новости".

Российские БМП замечены в Нагорном Карабахе

Видео с передвижением по дорогам Нагорного Карабаха боевых машин пехоты (БМП-2) опубликовал сегодня Telegram-канал "Sputnik Армения". На видеоролике видна колонна из шести машин, которая движется в горном районе.

Предположительно, на кадрах замечено движение подразделений 102-й военной базы вооруженных сил России, отметил сегодня Telegram-канал "Военный обозреватель".

Комментариев официальных представителей Минобороны по этому поводу к 19:00 мск не поступало.

Подробнее об обострении конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Кроме того, "Кавказский узел" собрал хронику боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".