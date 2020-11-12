Российские миротворцы вошли в Степанакерт

12 ноября 2020, 21:31

Миротворческий батальон Минобороны России взял под контроль Степанакерт, вдоль линии соприкосновения сторон выставлено 10 наблюдательных постов, заявил представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Как писал "Кавказский узел", российские миротворцы в соответствии с трехсторонним соглашением о прекращении боев в зоне конфликта взяли под контроль соединяющий Карабах с Арменией Лачинский коридор, выставив там временные посты. Министерства обороны России и Турции договорились о создании в Азербайджане совместного центра по контролю за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе. Наблюдатели из Турции не будут присутствовать в зоне конфликта наряду с российскими миротворцами, заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвергнув тезис президента Реджепа Эрдогана о совместной работе в Карабахе. Появление турецкого миротворческого контингента возможно только после согласия Армении, пока этот вопрос не обсуждался, указал сегодня пресс-секретарь президента России.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент России в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники, говорится в заявлении, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

"Миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, совершив марш, в 17.00 мск (18.00 по местному времени) вошел в город Степанакерт", - процитировали сегодня сообщение официального представителя министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова РИА "Новости".

По его словам, вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты 10 наблюдательных постов.

"Передовые подразделений миротворческой бригады совершили марш по маршруту Горис, Сус, Гейтала, перевал Лысогорский, юго-западная окраина Шуша (армянское название - Шуши) и приступили к развертыванию четырех наблюдательных постов в зоне ответственности "Юг", - приводит слова представителя военного ведомства ТАСС. Кроме того, российские миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин - совхоз Лысогорский и выставили там шесть временных наблюдательных постов, сказал Конашенков.

Для воздушного контроля прекращения огня и военных действий в зоне карабахского конфликта будут задействованы вертолеты, сообщило Минообороны России на своем сайте. Кроме того, с помощью вертолетов в труднодоступные районы доставят личный состав и имущество миротворческого контингента, отмечается в сообщении. Самолеты Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации уже доставили на аэродром в Ереване восемь вертолетов Ми-8 и Ми-24, заявило военное ведомство.

Подробнее об обострении конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Кроме того, "Кавказский узел" собрал хронику боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".