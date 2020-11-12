Лавров поспорил с Эрдоганом о турецких миротворцах в Карабахе

Наблюдатели из Турции не будут присутствовать в зоне конфликта наряду с российскими миротворцами, заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвергнув тезис президента Реджепа Эрдогана о совместной работе в Карабахе. Появление турецкого миротворческого контингента возможно только после согласия Армении, пока этот вопрос не обсуждался, указал сегодня пресс-секретарь президента России.

Как писал "Кавказский узел", российские миротворцы, в соответствии с трехсторонним соглашением о прекращении боев в зоне конфликта, взяли под контроль соединяющий Карабах с территорией Армении Лачинский коридор, выставив там временные посты. Министерства обороны России и Турции договорились о создании в Азербайджане совместного центра по контролю за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе.

Наблюдатели из Турции смогут присутствовать только в совместном центре контроля за прекращением огня, который расположен вне зоны конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Границы мобильности турецких наблюдателей ограничиваются теми географическими координатами, которые будут определены для расположения, размещения создаваемого российско-турецкого мониторингового центра на территории Азербайджана, на той части территории, которая не приближена к Карабаху и которая будет дополнительно согласована", - процитировал Лаврова ТАСС.

Глава российского МИД сделал это заявление, комментируя заявления сделанные в парламенте Турции. "Что касается заявлений в парламенте насчет того, что будут работать на тех же основаниях, что и россияне, речь идет исключительно о том самом центре, который будет стационарно, без каких-либо выездных миссий, размещен на территории Азербайджана", — привел слова Лаврова РИА "Новости".

Вопрос участия турецких миротворцев в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе не обсуждался, такое решение невозможно без согласия Еревана и Баку, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы по-прежнему исходим из того, что миротворцами выступают российские военные, которые уже дислоцируются в зоне соприкосновения сторон, а взаимодействие с турецкими военными будет в рамках мониторингового центра, который будет расположен на территории Азербайджана",— сказал Дмитрий Песков. Он добавил, что по поводу участия Турции в миротворческой миссии возникли "расхождения в понимании", информировал "Коммерсант".

Президент Турции заявил, что в Нагорный Карабах прибудут турецкие миротворцы, сообщил ранее Telegram-канал "Кавказского узла".

Как заявил 11 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, турецкие военные будут заниматься в Нагорном Карабахе наблюдением за соблюдением договоренностей на том же основании, что и российские, сообщило на своем сайте турецкое информационное агентство Anadolu.





Министр обороны Турции Хулуси Акар повторил сегодня тезис Эрдогана. "Турция примет участие в процессе наблюдения за соблюдением договоренностей по Карабаху. Турецкие военные будут действовать в составе совместной [с Россией] миротворческой миссии", - приводятся слова Акара в публикации в Twitter агентства Anadolu.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на сегодняшнем брифинге в Баку говорил о работе центра в Азербайджане. "Турция будет выполнять ту же работу в Центре по контролю за прекращением огня в Карабахе, какую будет выполнять Россия", - процитировал министра Azerbaycan24.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее указал, что роль Турции ограничится участием в работе центра в Азербайджане. "Я могу сказать, что в этом центре будут действовать военнослужащие России и Турции. Таким образом, Турция официально сыграет свою роль в будущем урегулировании этого конфликта и деле соблюдения прекращения огня", - говорится в публикации от 10 ноября на сайте президента Азербайджана.