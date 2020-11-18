Военнослужащий армии Нагорного Карабаха. Фото: REUTERS/Stringer

18 ноября 2020, 20:56

Число погибших солдат Нагорного Карабаха превысило 1500

Минобороны Нагорного Карабаха опубликовало сегодня список из 81 бойца, убитого в зоне конфликта за время боевых действий. Общее число погибших солдат Армии обороны составило не менее 1586.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября Минобороны Нагорного Карабаха опубликовало список из 51 имени военнослужащих, погибших в зоне конфликта, таким образом сообщив о гибели не менее 1434 солдат с начала обострения.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которые велись с 27 сентября. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Минобороны Нагорного Карабаха сегодня на своем сайте обнародовало новые данные о потерях, сообщив о еще 81 погибшем военнослужащем. В опубликованном списке - имена мужчины 1953-2002 годов рождения, из них 15 добровольцев и 16 резервистов.

Вчера, 17 ноября, Минобороны Нагорного Карабаха обнародовало список с именами еще 71 погибшего бойца, информирует "Sputnik Армения". В этом списке – имена мужчин 1962-2002 годов рождения, в том числе восемь добровольцев, 19 резервистов и один контрактник.

Таким образом, по уточненным данным Минобороны Нагорного Карабаха, с 27 сентября погибли не менее 1586 солдат Армии обороны.

Напомним, 16 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе осенних боев в Нагорном Карабахе пропали без вести сотни армянских солдат, погибшими признаны около 2400. Власти намеренно занижают число потерь, считает оппозиционер Микаел Минасян - он настаивает на цифре 4750. Азербайджанская сторона не раскрывает данные о своих боевых потерях. По данным президента России Владимира Путина, озвученным 13 ноября, в результате обострения карабахского конфликта погибли свыше четырех тысяч человек, ранены около восьми тысяч, беженцами стали десятки тысяч.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать  в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Красный Крест сообщил об обмене телами 200 погибших в Нагорном Карабахе", "Жители Нагорного Карабаха не спешат возвращаться домой из-за неопределенности", "Военные эксперты негативно оценили отсрочку вывода войск из Кельбаджарского района".

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