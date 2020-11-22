Арутюнян сообщил о 25 тысячах вернувшихся в Нагорный Карабах беженцах

22 ноября 2020, 11:05

За пять дней в Нагорный Карабах вернулись 25 тысяч человек, ранее покинувших свои дома, сообщил сегодня президент непризнанной республики Араик Арутюнян.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, и местные жители начали возвращаться в непризнанную республику. В Степанакерт (азербайджанское название – Ханкенди) с 14 по 21 ноября вернулись более 7000 жителей, ранее покинувших свои дома, в Мартуни (азербайджанское название – Ходжавенд) к 22 ноября вернулись около тысячи беженцев. Всего в Нагорный Карабах ожидается прибытие 30 тысяч человек, большинство из которых может остаться без крова, сообщил ранее глава МЧС России.

Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

За пять дней в Нагорный Карабах вернулись уже 25 тысяч человек, сообщил сегодня президент Араик Арутюнян на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване. "Возвращение наших соотечественников идет достаточно быстрыми темпами. Только за пять дней вернулись 25 тысяч человек, это по данным нашего учетного центра", - сказал Арутюнян.

По его словам, пока возвращаются те люди, у которых есть жилье. Остальные вернутся поэтапно, чтобы была возможность разместить их, пишет РИА Новости.

Арутюнян добавил, что действующий в Ереване оперативный штаб "попытается возместить некоторые расходы" на пребывание жителей Нагорного Карабаха в Армении и коммунальные выплаты, информирует агентство.

Напомним, что к 17 ноября Степанакерт был на 80% обеспечен электричеством и газом. Горожан, которые в результате обстрелов лишились своих домов, временно расселяют в гостиницах, власти пообещали обеспечить их жильем. Газ, свет, вода и мобильная связь будут бесплатными для жителей Нагорного Карабаха в течение года. Люди, лишившиеся жилья, получат единовременные выплаты и ежемесячную компенсацию арендной платы, восстановлением домов займутся власти, пообещал президент Нагорного Карабаха. Однако не все беженцы готовы вернуться, так как беспокоятся за свою безопасность и не знают, как восстанавливать пострадавшие от обстрелов дома и хозяйства.

Большинство вынужденных переселенцев возвращается в Нагорный Карабах из Армении по дороге через Карвачар (азербайджанское название – Кельбаджар). Путь через Лачинский коридор небезопасен, поскольку Шуши (азербайджанское название – Шуша) находится под контролем Азербайджана, пояснил ранее армянский политолог.

Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".