Порядка тысячи беженцев вернулись в Мартуни

22 ноября 2020, 10:00

Жители Мартуни, покинувшие свои дома на время военных действий, начали возвращаться в город, сообщил мэр Эдик Аванесян.

Как писал "Кавказский узел", министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что к 21 ноября из Армении в сопровождении российских миротворцев вернулись около семи тысяч человек. За сутки в Нагорный Карабах из Армении на 26 автобусах прибыли 1100 человек, информировало Минобороны России.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, местные жители начали возвращаться в непризнанную республику. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Во время военных действий в Мартуни осталось порядка 400 жителей, тогда как в мирное время в нем проживали 6200 человек, сообщил со ссылкой на главу города Эдика Аванесяна ТАСС. По словам мэра, в город уже вернулись порядка 1000 беженцев.

Аванесян рассказал, что город сильно разрушен после обстрелов. "Очень много разрушений, около 70-80 процентов города разрушено. Повреждены детские садики, дома и школы", - пишет со ссылкой на него РИА "Новости".

Горожан, которые в результате обстрелов лишились своих домов, власти пообещали обеспечить жильем, их временно расселяют в гостиницах. Газ, свет, вода и мобильная связь будут бесплатными для жителей Нагорного Карабаха на протяжении года, восстановлением домов займутся власти, пообещал президент Араик Арутюнян. Жители Степанакерта пожаловались, что чиновники безразличны к лишившимся жилья горожанам.