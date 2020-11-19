Жители Степанакерта пожаловались на отсутствие помощи от властей

19 ноября 2020, 18:43

Чиновники безразличны к лишившимся жилья во время осеннего обострения карабахского конфликта и не оказывают помощь, заявили жители Степанакерта. Программы помощи находятся на стадии разработки, признал представитель правительства Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" сообщал, что 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, местные жители начали возвращаться в непризнанную республику. К 17 ноября Степанакерт был на 80% обеспечен электричеством и газом. Горожан, которые в результате обстрелов лишились своих домов, власти пообещали обеспечить жильем, их временно расселяют в гостиницах. Газ, свет, вода и мобильная связь будут бесплатными для жителей Нагорного Карабаха на протяжении года. Люди, лишившиеся жилья, получат единовременные выплаты и ежемесячную компенсацию арендной платы, восстановлением домов займутся власти, пообещал президент Нагорного Карабаха. Не все беженцы готовы вернуться, так как беспокоятся за свою безопасность и не знают, как восстанавливать пострадавшие от обстрелов дома и хозяйства

В Нагорный Карабах из Армении вернулись 3054 местных жителя, сообщила сегодня представитель МИД России Мария Захарова.

Власти заняты решением других проблем, а не оказанием помощи населению, заявила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Степанакерта Асмик Арушанян. Она отметила, что ее собственный дом получил значительные повреждения в результате минометного обстрела. Жить в нем невозможно, так как взрывная волна выбила не только окна, но железную входную дверь, а также снесла часть крыши.

"Меня взяли на учет, но за прошедшую неделю никто не пришел, чтобы оценить ущерб. Сплошное безразличие. Хотя с высокой трибуны обещают обеспечить гостиницей или же помочь с оплатой аренды квартиры. Может, для кого-то этот механизм и работает, не знаю, но то, что для нас никто ничего не делается, я убедилась. Ибо хотя бы придти, изучить и оценить ущерб - много времени не требуется. Поставили в очередь, а ведь я приехала одна из первых. Что за очередь? Почему эта очередь до нас не доходит? Не понимаю", - посетовала Арушанян.

Она добавила, что не получала никакой финансовой помощи. "Реальную помощь мы видели от мэра столицы - они там, в мэрии, день и ночь работают, обеспечивая жителей продуктами. Я была на приеме у него. Он посоветовал на несколько дней найти крышу над головой, пока поймут, как решить мою проблему", - сказала жительница Степанакерта.

Другая жительница Степанакерта, Ануш Мкртумян, рассказала, что в результате обстрелов почти до основания разрушен ее отцовский дом в Мартакерте. По ее словам, проживание в доме невозможно.

"Я звонила по горячей линии узнать, какая нам полагается помощь в восстановлении дома, но мне сказали, что пока еще занимаются восстановлением только инфраструктуры. Сказали перезвонить позже, так как сами не знают, как все будет организовано, что каких-либо распоряжений не получали, как проводить учет и размещение оставшихся без крова жителей. Под программу, с их слов, подпадают пока что вынужденные переселенцы", - заявила Мкртумян корреспонденту "Кавказского узла".

Она считает, что помимо обеспечения жильем власти должны подумать о предоставлении людям бытовой техники. "Если нам суждено там жить, в постоянной опасности и страхе, то власти должны создать хотя бы минимальные условия для проживания, чтобы было на чем готовить, хранить еду и стирать. Чтобы не думать, откуда принести воду", - пояснила жительница столицы Нагорного Карабаха.

Ее семья также не получила полагающуюся единовременную выплату 300 тысяч драмов (около 600 долларов). "Пока не регистрируют. Сказали, что еще не действует эта программа. А заявления на получение финансовой помощи в размере 68 тысяч драмов (около 135 долларов. - Прим. "Кавказского узла") станут принимать после 23 ноября", - отметила Ануш Мкртумян.

Не все жители Нагорного Карабаха могут вернуться в свои дома, так как часть территории передается под контроль Азербайджана. Какие это территории, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Разработка программ помощи еще не завершена

Жителям Нагорного Карабаха, у которых разрушены или повреждены дома, будет предоставлена помощь для их восстановления, заверил представитель Информационного центра при правительстве Нагорного Карабаха Самвел Балаян.

"Обсуждается формат помощи - это будет финансовая помощь или в виде строительных материалов. Начаты работы по замене окон и крыш в домах, получивших незначительные повреждения. Ведем учет, который передаем Комитету по градостроению, который на месте производит расчет, после чего выделяют необходимые для замены материалы. Все, что можно сделать быстро, делаем. А вот на решение глобальных вопросов нужно время. Потерявших кров решено расселить по гостиницам или съемным квартирам, предоставить финансовую помощь на первое время, пока не будет восстановлено жилье", - пояснил Балаян.

Он отметил, что коммунальные услуги будут бесплатными для отдельных граждан, но не для экономических субъектов. "Вопрос предоставления бытовой техники не рассматривается. Но на данный момент решение не готово, так как программы находятся на стадии разработки. Нужно понять, как именно будет распределяться помощь, кому она полагается", - заявил Балаян корреспонденту "Кавказского узла".

Власти делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим, считает вице-спикер парламента Нагорного Карабаха, депутат от фракции "Единая Родина" Гагик Багунц.

"Я сегодня встречался с президентом, с которым обсудили программы. Подсчет граждан сложный, так как районных администраций - в частности, Гадрута и Шуши, - нет. Решение требует времени, и власти стараются в максимально сжатые сроки решить проблемы. Власти делают максимальное, чтобы люди не остались на улице. Даже если бы пришлось работать в нормальном режиме, то и тогда быстро не смогли бы решить все эти проблемы, что говорить о том, чтобы за три дня всех обеспечить крышей над головой в сложившихся условиях. Нужно время для их решения", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Лидер "Единой Родины" Самвел бабаян в знак протеста против подписания мирного соглашения с Азербайджаном ушел с поста секретаря Совета безопасности Нагорного Карабаха и отказался от звания "Герой Арцаха".

Власти должны обратить внимание не только на оказание помощи пострадавшим, но и на систему госуправления, указал корреспонденту "Кавказского узла" бывший кандидат в депутаты от блока "Новый Арцах" Тигран Петросян.

"Решается не карабахский вопрос, а вопрос государственности. Если человек не пожелает - он не вернется, какую бы помощь ты ему ни обещал. Если не будет уверен, что завтра не будет войны, потому что не пожелает ставить под угрозу жизнь и здоровье своих детей. Нужно, чтобы была уверенность в безопасном будущем. Сейчас есть неопределенность", - отметил карабахский политик.