Более 1200 беженцев вернулись в Нагорный Карабах

20 ноября 2020, 03:42

За сутки в Нагорный Карабах из Армении в сопровождении российских миротворцев прибыли 27 автобусов с беженцами. Всего через Лачинский коридор в Степанакерт вернулось порядка четырех тысяч вынужденных переселенцев.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, местные жители начали возвращаться в непризнанную республику. 18 ноября миротворцы рапортовали о возвращении в Нагорный Карабах через Лачинский коридор более 1700 беженцев.

Горожан, которые в результате обстрелов лишились своих домов, власти пообещали обеспечить жильем, их временно расселяют в гостиницах. Газ, свет, вода и мобильная связь будут бесплатными для жителей Нагорного Карабаха на протяжении года, восстановлением домов займутся власти, пообещал президент Нагорного Карабаха. Жители Степанакерта пожаловались, что чиновники безразличны к лишившимся жилья горожанам.

19 ноября из Армении вернулось еще 1235 жителей Нагорного Карабаха, сообщило Минобороны России на своем сайте.

Беженцы приехали в Степанакерт через Лачинский коридор на 27 автобусах, их сопровождали российские миротворцы, отмечается в сообщении.

Всего с 14 ноября в Степанакерт вернулось около четырех тысяч жителей, которые оставили свои дома из-за военных действий, указало оборонное ведомство.

Напомним, что согласно договоренности Алиева-Путина-Пашиняна, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент России в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу российского контингента в Нагорном Карабахе составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа (дислоцируется в поселке Рощинский Самарской области).Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

"Кавказский узел" также писал, что около семи тысяч вынужденных переселенцев вернулись в Нагорный Карабах из Армении по дороге через Карвачар (азербайджанское название – Кельбаджар). Путь через Лачинский коридор небезопасен, поскольку Шуши (азербайджанское название – Шуша) находится под контролем Азербайджана, заявил армянский политолог.