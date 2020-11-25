ЕСПЧ потребовал от Азербайджана информацию об армянских пленных

25 ноября 2020, 15:10

Европейский суд по правам человека обязал Азербайджан до конца ноября предоставить данные о девяти военнопленных и 10 пленных мирных жителях, заявил представитель Армении в ЕСПЧ. Омбудсмен Армении оспорил мнение Генпрокуратуры Азербайджана, которая назвала фейками большинство видео об издевательствах над пленными армянскими солдатами.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступило в силу соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта. Уже после этого, 11 ноября, на дороге Горис – Бердзор - Степанакерт азербайджанскими военными были взяты в плен 10 жителей Армении, утверждает Минобороны Армении. Европейский суд по правам человека потребовал от Баку обеспечить безопасность всех 10 армянских пленных и не допустить жестокого обращения с ними, сообщил представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян.

Азербайджанские власти не предоставляют никакой информации о военнопленных и плененных мирных жителях. Представители МККК в Баку посетили оказавшихся в плену армянских военнослужащих и мирных жителей, в том числе и тех, кто оказался там до осеннего обострения конфликта. При этом Красный Крест не уточнил числа пленных, которых видели сотрудники комитета.

Европейский суд по правам человека применил к Азербайджану особые меры, потребовав до 27 ноября предоставить информацию о девяти пленных солдатах, сообщил представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян. По его словам, информация о 10 гражданских лицах, которые находятся в плену, должна быть предоставлена до 30 ноября. На сайте ЕСПЧ, по состоянию на 15.10 мск 25 ноября, отсутствует информация об этом решении.

Один из плененных солдат — 18-летний Эрик Хачатрян. Он участвовал в боях под Джебраилом (армянское название — Мехакаван), в последний раз родители созванивались с ним 12 октября. О том, что сын в плену, они узнали из соцсетей, где появилось видеозапись издевательств над солдатом. Глава комиссии парламента Армении по защите прав человека Наира Зограбян после этого призвала международные структуры содействовать выдаче Эрика Хачатряна, сообщили 24 ноября "Новости-Армения".

Большинство видеороликов о пытках и бесчеловечном обращении с пленными в Азербайджане — реальность, утверждает омбудсмен Армении Арман Татоян. Он считает, что это не просто военные преступления, а проявление политики "этнических чисток". Ответственность за эти преступления должны нести азербайджанские власти, заявил Татоян 24 ноября на своей странице в Facebook.

Ранее, 21 ноября, Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление, в котором назвала фейковыми большинство видео с "оскорбительными действиями азербайджанских военнослужащих в отношении тел армянских военнослужащих" и "неподобающим обращением с военнопленными". Ведомство заявило, что каждое такое видео проверялось на достоверность с участием специалистов военной прокуратуры, сообщил 21 ноября "Sputnik Азербайджан".

В Нагорном Карабахе указали на следы глумления на трупах

31 октября Специальная следственная служба Армении обнародовала видео, на котором 85-летняя жительница Гадрута Евгения Бабаян жалуется, что была насильно увезена из дома азербайджанскими военными в Баку и подверглась бесчеловечному обращению, прежде чем была передана сотрудникам Красного Креста и смогла вернуться в Армению через Грузию. Пожилая женщина рассказала и о том, что видела избиение других пленных. Власти Азербайджана назвали утверждения Бабаян ложными, объяснив их оказанным на пенсионерку давлением. Азербайджанские власти при этом обвинили Армению в нежелании принять другого жителя Гадрута - 84-летнего Мишу Мелкумяна, который затем скончался в Баку.

Омбудсмены Армении и Нагорного Карабаха еще до подписания мирного соглашения обвиняли азербайджанскую сторону в убийстве пленных. Так, 18 октября защитник прав человека в Армении Арман Татоян сообщил, что человек, представившийся азербайджанским военным, разместил в Facebook фотографию обезглавленного армянского солдата. Татоян также опубликовал фотографию убитого, однако голова на фото замазана, что не дает возможности определить, тот ли это человек, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян 21 ноября заявил, что при предварительном осмотре тел были выявлены случаи убийства раненых и глумления над телами. По его словам, в Шуши были найдены тела трех мирных жителей со следами жестокого убийства.

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сотни солдат все еще значатся пропавшими без вести. 19 ноября министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подтвердил гибель 2425 бойцов Армии обороны, военное ведомство Нагорного Карабаха опубликовало имена 1678 из них. Оппозиционер Микаел Минасян считает, что власти намеренно занижают число потерь, он настаивает на цифре 4750. Азербайджанская сторона не раскрывает данные о своих боевых потерях.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 10 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"