Юристы указали на признаки военного преступления в обезглавливании армянского солдата

25 октября 2020, 12:31

Утверждение об обезглавливании азербайджанскими военными пленного армянского солдата невозможно проверить, располагая лишь фотографией убитого, указал сотрудник подмосковного Бюро судмедэкспертизы. Доказать факт отрезания головы пленного должна группа международных экспертов в рамках расследования инцидента как военного преступления, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 18 октября защитник прав человека в Армении Арман Татоян сообщил, что человек, представившийся азербайджанским военным, разместил в Facebook фотографию обезглавленного армянского солдата. Татоян также опубликовал фотографию убитого, однако голова на фото замазана, что не дает возможности определить, действительно ли обезглавлен мужчина, одетый в военную форму.

Сотрудник Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области, попросивший не указывать его имя, затруднился сделать вывод о том, был ли обезглавлен человек, чье фото опубликовал Арман Татоян. "Судить по фотографии эксперты не возьмутся, слишком большая ответственность. Не всегда очевидное предположение оказывается верным", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, при отрыве головы от тела в результате взрыва должны быть рваные повреждения с неровными краями, а если голова была отрезана, то "таких явных неровностей не должно быть".

Отрезание головы на поле боя считается военным преступлением, сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель Коллегии адвокатов Москвы «Шериев и партнеры», адвокат Ахмед Шериев, который специализируется в том числе и на делах военнослужащих.

"Это военное преступление, и его должен расследовать военный суд. Дело инициирует военная прокуратура и передает в военный суд, который есть в местных гарнизонах. В рамках расследования группа специалистов должна дать ответ на вопрос, отрезана голова или нет. Возможно, с ним что-то другое произошло. После окончания расследования военный суд выносит свое решение в отношении предполагаемого военного другой стороны конфликта", - сказал Ахмед Шериев.

По его словам, подобные преступления могут быть расследованы также на международных площадках – в ЕСПЧ и Гаагском трибунале. "Если убийство квалифицируется также как преступление против человечности, то представители страны или убитого могут обращаться в ЕСПЧ. А в Гаагском трибунале расследуются военные преступления. Туда обращаются также представители страны или убитого. Тогда, чтобы доказать факт отрезания головы, суд составляет независимую группу международных экспертов, которая изучает и дает ответ на поставленный вопрос о том, голова отрезана или нет. Если речь о споре между Арменией и Азербайджаном, то в той группе не могут быть представители этих стран", - пояснил он.

Адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов также указал, что обезглавливание солдата – это военное преступление. "Есть законы об отношении к пленным, военнопленным, телам умерших. Если на поле боя произошло обезглавливание, то это, несомненно, военное преступление. Делом должен заниматься Гаагский трибунал, куда обращаться должны власти Армении", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Евгений Черноусов.

По его словам, задача армянской стороны - доказать, что тело было обезглавлено. "Для этого нужна судмедэкспертиза, которая подтвердит, что голову отрезали, а не оторвало снарядом, например. Но для этого нужно тело солдата. Доказать такой важный факт только по фотографиям будет сложно. Они должны быть очень хорошего качества", - сказал юрист.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. 10 октября было объявлено о вступлении в силу соглашения о прекращении огня, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. Был сорван и обмен телами погибших, который объявлялся одной из главных целей перемирия. Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике событий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".