25 октября 2020, 12:31
Юристы указали на признаки военного преступления в обезглавливании армянского солдата
Утверждение об обезглавливании азербайджанскими военными пленного армянского солдата невозможно проверить, располагая лишь фотографией убитого, указал сотрудник подмосковного Бюро судмедэкспертизы. Доказать факт отрезания головы пленного должна группа международных экспертов в рамках расследования инцидента как военного преступления, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.
Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"
Как писал "Кавказский узел", 18 октября защитник прав человека в Армении Арман Татоян сообщил, что человек, представившийся азербайджанским военным, разместил в Facebook фотографию обезглавленного армянского солдата. Татоян также опубликовал фотографию убитого, однако голова на фото замазана, что не дает возможности определить, действительно ли обезглавлен мужчина, одетый в военную форму.
Сотрудник Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области, попросивший не указывать его имя, затруднился сделать вывод о том, был ли обезглавлен человек, чье фото опубликовал Арман Татоян. "Судить по фотографии эксперты не возьмутся, слишком большая ответственность. Не всегда очевидное предположение оказывается верным", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".
По его словам, при отрыве головы от тела в результате взрыва должны быть рваные повреждения с неровными краями, а если голова была отрезана, то "таких явных неровностей не должно быть".
Отрезание головы на поле боя считается военным преступлением, сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель Коллегии адвокатов Москвы «Шериев и партнеры», адвокат Ахмед Шериев, который специализируется в том числе и на делах военнослужащих.
"Это военное преступление, и его должен расследовать военный суд. Дело инициирует военная прокуратура и передает в военный суд, который есть в местных гарнизонах. В рамках расследования группа специалистов должна дать ответ на вопрос, отрезана голова или нет. Возможно, с ним что-то другое произошло. После окончания расследования военный суд выносит свое решение в отношении предполагаемого военного другой стороны конфликта", - сказал Ахмед Шериев.
По его словам, подобные преступления могут быть расследованы также на международных площадках – в ЕСПЧ и Гаагском трибунале. "Если убийство квалифицируется также как преступление против человечности, то представители страны или убитого могут обращаться в ЕСПЧ. А в Гаагском трибунале расследуются военные преступления. Туда обращаются также представители страны или убитого. Тогда, чтобы доказать факт отрезания головы, суд составляет независимую группу международных экспертов, которая изучает и дает ответ на поставленный вопрос о том, голова отрезана или нет. Если речь о споре между Арменией и Азербайджаном, то в той группе не могут быть представители этих стран", - пояснил он.
Адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов также указал, что обезглавливание солдата – это военное преступление. "Есть законы об отношении к пленным, военнопленным, телам умерших. Если на поле боя произошло обезглавливание, то это, несомненно, военное преступление. Делом должен заниматься Гаагский трибунал, куда обращаться должны власти Армении", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Евгений Черноусов.
По его словам, задача армянской стороны - доказать, что тело было обезглавлено. "Для этого нужна судмедэкспертиза, которая подтвердит, что голову отрезали, а не оторвало снарядом, например. Но для этого нужно тело солдата. Доказать такой важный факт только по фотографиям будет сложно. Они должны быть очень хорошего качества", - сказал юрист.
Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. 10 октября было объявлено о вступлении в силу соглашения о прекращении огня, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. Был сорван и обмен телами погибших, который объявлялся одной из главных целей перемирия. Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике событий.
Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".
Автор: Гор Алексанян; источник: корреспондент "Кавказского узла"