Два самолета доставили в Армению группу российских миротворцев

15 ноября 2020, 06:53

Около 30 военнослужащих миротворческого батальона Минобороны России доставлены на самолетах в столицу Армении, чтобы оттуда совершить марш в Горис.

Как писал "Кавказский узел" , 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В соответствии с трехсторонним соглашением российские миротворцы взяли под контроль соединяющий Карабах с Арменией Лачинский коридор, выставив там временные посты. 12 ноября миротворческий батальон Минобороны России взял под контроль Степанакерт. Всего на тот момент вдоль линии соприкосновения сторон выставлено 10 наблюдательных постов. На следующий день российские миротворческие силы вошли в Карвачарский район (находится на территории Шаумяновского и Мартакертского районов Нагорного Карабаха), который 15 ноября должен быть передан Азербайджану. Транспортное сообщение между Арменией и Нагорным Карабахом по существующей дороге через Лачин и Шушу сохранится, но автомобили там будут передвигаться в сопровождении российских миротворцев, полагают аналитики из Баку. Синхронно с этим для Азербайджана важно восстановить наземное сообщение с Нахачеванем, отметили они.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент России, предусмотрено возвращение беженцев в районы Нагорного Карабаха и обмен военнопленными и телами погибших, говорится в заявлении, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом"карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Два самолета Ан-124 военно-транспортной авиации воздушно-космических сил приземлились на аэродром в Ереване, сообщило сегодня Минобороны России на своем сайте.

Самолеты, прибывшие из Ульяновска, доставили в страну около 30 военнослужащих подразделений миротворческого соединения, а также десять бронетранспортеров БТР-82А и средства материально-технического обеспечения, отмечается в сообщении.

По данным оборонного ведомства, миротворцы маршем отправятся к месту размещения в город Горис, им предстоит преодолеть расстояние в 300 километров.

За сутки с 13 по 14 ноября российские военные самолеты выполнили девять рейсов в Армению: туда прибыли восемь военно-транспортных самолета Ил-76, и один Ан-124 "Руслан", сообщил "Интерфакс". По данным на 13 ноября, всего для проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе было доставлено более 1,1 тысяч миротворцев и 168 единиц техники, сообщило со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу издание.