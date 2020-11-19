Массовый исход из Мартакертского района напомнил его жителям 1992 год

19 ноября 2020, 19:42

Администрация Мартакертского района помогает жителям сел, которые должны эвакуироваться до конца суток, перевезти необходимые вещи, но транспорта не хватает на всех. Большинству местных жителей в 1992 году уже пришлось покинуть родные села, перешедшие под контроль Азербайджана, вспомнили сельчане.

Как писал "Кавказский узел", села Мартакертского района Нор Марага, Нор Айгестан, Нор Сейсулан, Нор Кармираван, Нор Айкаджур, Овташен и Нор Джраберд будут переданы Азербайджану, так как по прежнему административному делению они относились к Агдамскому району, сообщил 18 ноября инфоцентр Нагорного Карабаха. Почти двум тысячам сельчан дали всего день на сборы, рассказал глава Мартакертского района.

Передача сел происходит в соответствии с договоренностями, подписанными 10 ноября лидерами Армении, России и Азербайджана. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле". Согласно ему, часть территорий непризнанной республики перешла под контроль Азербайджана. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Беженцы вывозят вещи в соседние села

Жители ряда сел Мартакертского района Нагорного Карабаха к 23.00 по местному времени (22.00 мск) сегодня должны покинуть свои дома. Для помощи сельчанам задействован весь автопарк районной администрации: людям, у которых нет личного транспорта, предоставляется машина, а тем, у кого машина есть, администрация дает бензин, рассказал представитель Информационного центра Самвел Балаян.

На автомобилях люди должны вывезти свое имущество и самостоятельно выехать, однако транспорта, возможно, не хватит на всех эвакуируемых. «Надо признать, парк не такой большой, вследствие войны наши ресурсы сильно сократились. В этой связи, возможно, не все получают такую помощь», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Балаян.

По словам чиновника, людей начали уведомлять о необходимости покинуть дома «сразу после того, как трехстороннее заявление по Карабаху вступило в силу». «Возможно, кого-то оповестили раньше, кого-то позже. Все это было связано с проблемами со связью, а также с тем фактом, что в период войны многие выехали в Армению, и найти их, возможно, было не так легко», - пояснил Самвел Балаян.

Местные органы самоуправления, по его словам, занимаются расселением сельчан, которые покидают свои дома - им предоставляют временное жилье в городе Мартакерт и в других населенных пунктах.

Жители сел поздно узнали о выселении

Те сельчане, у кого есть возможность, вывозят свое имущество, а те, кто не имеет такой возможности, оставляют все и уезжают сами. «Есть и такие, которые поджигают свои дома, чтобы после них никому не досталось», - рассказала "Кавказскому узлу" жительница села Нор Марага Анна Ванушян.

«Вся эта картина страшная, как и сама ситуация. В селе еще в 1990-ых поселились жители села Марага Мартакертского района, где в 1992 году произошла резня армян. Я сама невестка одной из таких семей», - сказала Анна Ванушян.

10 апреля 1992 года в ходе конфликта в Мараге были убиты по меньшей мере 43 местных жителя. Кроме того, не менее 50 сельчан были взяты в заложники, 19 из них никогда в Марагу не вернулись, говорится в книге Тома де Ваала "Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной", опубликованной в разделе "Книжная полка" на "Кавказском узле".

Семья Анны с двумя несовершеннолетними детьми вернулась в Нор Марага четыре дня назад. Они выезжали в Армению на период войны, но возвращаясь на днях в село, «планировали продолжить жить в своем доме дальше».

«Мы даже не знали, что нас отсюда выселят, об этом нам сообщили вечером 17 ноября. У нас был шок. Семья моего мужа уже который раз строит дом - приходят, разрушают. В Мараге был дом, там родились и выросли - азербайджанцы пришли, устроили резню армян, кто остался жив - бежал. В Новой Мараге эти люди построили дом, сейчас пришли и отсюда выгоняют. Это какое-то вечное преследование. И никому не интересно, что это наша земля, здесь похоронены наши предки, здесь наш дом», - сказала Ванушян.

Анна и ее близкие планируют переселиться в Армению. В первое время после переезда они рассчитывают пожить у родственников, а потом - арендовать «доступную по цене» квартиру. Вещи семья вывезла в Мартакерт к своим знакомым, чтобы в дальнейшем перевезти в Армению. Во дворе остается большой фруктовый сад.

Местных жителей слишком поздно поставили в известность, что село будут передавать Азербайджану, подчеркнула женщина. Глава районной администрации, по словам Анны, сам был уверен, что село остается на армянской стороне, и тоже поздно узнал об обратном.

Сельчане до последнего времени не знали, что им придется покинуть свои дома, подтвердила корреспонденту «Кавказского узла» жительница села Нор Марага Лусине Габриелян. «Мы были уверены, что село принадлежит Мартакертскому району Арцаха (Нагорного Карабаха), и что оно продолжит оставаться у армян».

По словам Лусине, в селе около 300 жителей. «В основном это переселенцы из села Марага Мартакертского района, которое в 1990-х армяне потеряли, и которое сейчас находится под контролем азербайджанцев», - пояснила она. Лусине вышла замуж за коренного жителя села, у них двое детей: дочери два месяца, старшему сыну – год и семь месяцев.

Семье Габриелян удается вывезти только самое необходимое имущество. Они перевозят свои вещи в соседнее село Чанкатаг, которое остается за армянами. Многие предметы мебели и другие тяжелые вещи не вывозят, поскольку нет машины. «Одни просто так оставляют, другие – сжигают. Мы не сможем поджечь собственный дом, имущество, - просто рука не поднимется», - сказала женщина корреспонденту «Кавказского узла».

Сельчане Мартакертского района переживают второе и третье изгнание

Территория села Нор Сейсулан, которое переходит под контроль Азербайджана, никогда не входила в административные границы Агдама, заявил бывший депутат Национального собрания Нагорного Карабаха Ваграм Атанесян.

По его словам, это территория исторически всегда принадлежала селу Газанчи Мартакертского района и носила название «Сады Газанчи». «В административные границы Мартакертского района еще в советское время входили также Чаректар и Нарештар. Признания всех этих сел за армянами нужно достичь дипломатическим путем», - написал Атанесян на своей странице в Facebook.

Во всех селах, которые с 20 ноября передаются Азербайджану, проживают переселенцы из сел Марага, Сейсулан, Айгестан, Кармираван, Айкаджур, Овташен и Джраберд Мартакертского района Нагорного Карабаха, откуда население изгнали еще в 1990-ых годах, отметил историк, руководитель научного центра «Качар» в Карабахе Мгер Арутюнян.

«Эти территории искусственно оторвали от Карабаха. Раз уж сейчас людей выселяют, так пусть их села, которые сейчас под контролем Азербайджана, возвращают им», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Арутюнян.

По его словам, жители этих сел дважды стали беженцами, а есть и такие, которые в третий раз переселяются. «Жители Сейсулана в 1990-ых бежали в село Акана Мартакертского района, а оттуда в 1992 году – в Степанакерт, после чего они поселились в Нор Сейсулане. И сегодня вновь их выселяют», - отметил Арутюнян. По словам ученого, сегодня Сейсулан и Кармираван находится на нейтральной территории.

Люди вынуждены оставлять села с налаженной инфраструктурой и домами, которые они построили после первой войны.

«Исторически вся эта территория входила в Хаченское княжество. Только в 1923 году, когда образовали НКАО, ее искусственно оторвали от общего Арцаха (Нагорного Карабаха). Эта территория вклинивается в самое сердце Карабаха», - отметил Мгер Арутюнян.

По словам ученого, передача этих территорий Азербайджану возвращает армянское население в 1988 год, «когда перекрывались дороги, похищали людей, убивали».

«Мы попадаем в самое прискорбное положение. Думаю, начнется окончательный исход армянского населения из Карабаха, это и есть цель Азербайджана», - отметил Арутюнян, добавив, что передача азербайджанской стороне Агдама, в свою очередь, ставит под угрозу Аскеран и основную дорогу, связывающую Степанакерт с районами. Также, по его словам, ставится под угрозу Хаченский перекресток, дороги которого ведут в Гандзасар и Дрмбон.

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