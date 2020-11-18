Разрушенный жилой дом в Нагорном Карабахе. 15 ноября 2020 г. Фото: REUTERS/Stringer

18 ноября 2020, 18:17

Жителям шести сел Мартакертского района дали день на эвакуацию

Шесть сел Мартакертского района будут переданы Азербайджану, так как по прежнему административному делению они относились к Агдамскому району, сообщил сегодня инфоцентр Нагорного Карабаха. Почти двум тысячам жителей сел дали всего день на сборы, рассказал глава Мартакертского района.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. После этого армянское население Карвачарского района (азербайджанское название Карвачара – Кельбаджар) стало массово выезжать в Армению. Жители вынуждены выкапывать останки своих родственников из опасения, что их могилы могут быть осквернены после передачи города под контроль Азербайджана. Беженцы сжигают дома и забивают домашний скот.

Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле". Согласно ему, часть территорий непризнанной республики перешла под контроль Азербайджана.  Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Под азербайджанский контроль отходят села Нор Марага, Нор Айгестан, Нор Сейсулан, Нор Кармираван, Нор Айкаджур, Овташен и Нор Джраберд. Передача сел происходит в соответствии с договоренностями, подписанными 10 ноября лидерами Армении, России и Азербайджана, сообщил сегодня "Sputnik Армения".

Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября, а шесть сел Мартакертского района (азербайджанское название Мартакерта - Агдере) по прежнему административному делению находились в Агдамском районе, пояснил сегодня Информационный центр Нагорного Карабаха. Власти Нагорного Карабаха помогают в перевозке  имущества более 2 тысяч жителей этих сел, занимаются предоставлением им временного жилья и средств, говорится в сообщении в Facebook центра.

Уведомление об эвакуации поступило только сегодня, у жителей есть  время на сборы до 23:00 19 ноября, сообщил глава администрации района Айк Бахшиян. "Непонятно, как будет проходить граница: азербайджанские войска выступят вперед, а также где будут размещены миротворцы? Пока могу сказать только одно: есть распоряжение об эвакуации. Всех этих людей временно разместим в Мартакерте", - приводит его слова News.Am.

В Овташене насчитывается около 75-80 домов. Раньше жителям сказали, что этого населеного пункта нет в списке подлежащих сдаче территорий, рассказал глава Овташена Овик Шекян. "Гранат и хурма остались на деревьях. У нас есть плодородные земли, трудящийся народ, и государство помогало. Сейчас смотрю на свой дом, что мне взять, что выбрать?", - приводит слова Шекяна Panorama.am. Он добавил, что часть сельчан отправится в Армению, часть - в другие населенные пункты Нагорного Карабаха. Часть жителей намерена поджечь свои дома, отметил Шекян.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Военные эксперты негативно оценили отсрочку вывода войск из Кельбаджарского района", "Баку согласился ждать вывода армянских войск из Кельбаджарского района до 25 ноября", "Степанакерт подтвердил пересмотр сроков закрытия трассы через Карвачар".

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