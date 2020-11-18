Жители Карвачара забирают останки своих родных с кладбищ. Кадр видео Sputnik Армения ://www.youtube.com/watch?v=jEdDZOTPViE&feature=emb_logo

18 ноября 2020, 09:31

Жители Карвачара заявили об опасении осквернения могил родственников

Покидающие Карвачар жители вынуждены выкапывать останки своих родственников из опасения, что их могилы могут быть осквернены после передачи города под контроль Азербайджана. Беженцы сжигают дома и забивают домашний скот.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. После этого армянское население Карвачарского района (азербайджанское название Карвачара – Кельбаджар) стало массово выезжать в Армению, а из Армении в Нагорный Карабах возвращаются беженцы в сопровождении российских миротворцев.17 ноября Армения заявила о намерении обратиться в ЕСПЧ в связи с исчезновением мирных жителей в зоне конфликта.

Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Жители Карвачара выкапывают останки родственников и перевозят их для захоронения на новом месте проживания, чтобы не позволить глумиться над их могилами, пишет "Sputnik-Армения". "Нет смысла оставлять здесь [останки]. Если бы мы знали, что кладбища останутся нетронутыми – другое дело, но завтра придут другие люди, и мы не знаем, что они сделают с памятниками и могилами. Мы не знаем, что будет", – привело сегодня издание слова местного жителя.

Издание на своем канале на видеохостинге YouTube разместило ролик, на котором показано, как несколько мужчин выкапывают гроб, помещают его в герметичную упаковку и погружают для перевозки в микроавтобус. "По-другому мы не можем. <…> Потому что мы из одного рода. Оставим здесь и что будет дальше? И всю жизнь будем думать, что оставили. Так хоть душа будет спокойна", – пояснил на видео один из мужчин.

Помимо останков родственников, жители Нагорного Карабаха также снимают в храмах иконы. В церкви Дадиванк также был снят колокол. Жители Кельбаджарского (Карвачарского) района, который должен перейти под контроль Азербайджана, сожгли свои дома и имущество, сообщило 17 ноября издание "korrespondent.net".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

Родители пропавших солдат потребовали от властей Армении сведений об их судьбе", "Красный крест подключился к вопросу о передаче из Баку тела пожилого жителя Гадрута", "Тела 150 армянских солдат вывезены из окрестностей Шуши".

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