Жители Карвачара заявили об опасении осквернения могил родственников

18 ноября 2020, 09:31

Покидающие Карвачар жители вынуждены выкапывать останки своих родственников из опасения, что их могилы могут быть осквернены после передачи города под контроль Азербайджана. Беженцы сжигают дома и забивают домашний скот.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. После этого армянское население Карвачарского района (азербайджанское название Карвачара – Кельбаджар) стало массово выезжать в Армению, а из Армении в Нагорный Карабах возвращаются беженцы в сопровождении российских миротворцев.17 ноября Армения заявила о намерении обратиться в ЕСПЧ в связи с исчезновением мирных жителей в зоне конфликта.

Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Жители Карвачара выкапывают останки родственников и перевозят их для захоронения на новом месте проживания, чтобы не позволить глумиться над их могилами, пишет "Sputnik-Армения". "Нет смысла оставлять здесь [останки]. Если бы мы знали, что кладбища останутся нетронутыми – другое дело, но завтра придут другие люди, и мы не знаем, что они сделают с памятниками и могилами. Мы не знаем, что будет", – привело сегодня издание слова местного жителя.

Издание на своем канале на видеохостинге YouTube разместило ролик, на котором показано, как несколько мужчин выкапывают гроб, помещают его в герметичную упаковку и погружают для перевозки в микроавтобус. "По-другому мы не можем. <…> Потому что мы из одного рода. Оставим здесь и что будет дальше? И всю жизнь будем думать, что оставили. Так хоть душа будет спокойна", – пояснил на видео один из мужчин.

Помимо останков родственников, жители Нагорного Карабаха также снимают в храмах иконы. В церкви Дадиванк также был снят колокол. Жители Кельбаджарского (Карвачарского) района, который должен перейти под контроль Азербайджана, сожгли свои дома и имущество, сообщило 17 ноября издание "korrespondent.net".

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