Азербайджанские вышки 4G появились в Шуше на фоне проблем со связью у карабахцев

27 ноября 2020, 21:04

Азербайджанские интернет-провайдеры и сотовые операторы предоставят услуги жителям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, если будет запрос на это, считают политолог Зардушт Ализаде и оппозиционный политик Натиг Джафарли. Компания Azercell Telecom анонсировала установку вышек 4G на всех территориях, перешедших под контроль Баку.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Нагорного Карабаха жалуются на нестабильную сотовую связь и проблемы с интернетом. Проблему можно решить при посредничестве российских миротворцев и международных структур, указал руководитель "Азербайджанского интернет-форума" Осман Гюндюз. Азербайджанские сотовые операторы и интернет-провайдеры способны обеспечить связью всех жителей Нагорного Карабаха, считает глава "Общества гуманитарных исследований" Аваз Гасанов. Интернет-связь в Нагорном Карабахе будет восстановлена после ремонта линии, проложенной через Лачинский коридор, указал, в свою очередь, армянский эксперт в области телекоммуникаций Самвел Маилян.

Азербайджан может без предварительных условий обеспечивать сотовой связью и интернетом жителей Нагорного Карабаха, считает член политсовета партии "Республиканская альтернатива" Натиг Джафарли. "Для этого должны быть созданы условия для налаживания азербайджанскими провайдерами и операторами инфраструктуры в местах проживания армян и потом заключены на коммерческой основания соглашения о поставках услуг. Это как раз могло бы стать одним из факторов, способствующих мирному сосуществованию армянского и азербайджанского населения в Нагорном Карабахе", - заявил Джафарли корреспонденту "Кавказского узла".

Вопрос только в готовности армянского населения пользоваться услугами азербайджанских провайдеров и сотовых операторов, подчеркнул Натиг Джафарли.

С этим согласен и политолог, директор НПО "Школа демократической журналистики" Зардушт Ализаде. "Сотовая связь, интернет в современном мире являются такими же естественными потребностями людей, как доступ к водоснабжению, электричеству, газу. Поэтому не думаю, что Азербайджан станет увязывать обеспечение армянского населения мобильной связью и интернетом с принятием местными жителями азербайджанского гражданства", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Главы администраций Степанакерта и Мартакертского района связали проблемы с интернет-связью с утратой Карвачара (азербайджанское название - Кельбаджар), по территории которого проходил оптоволоконный кабель. Подразделения азербайджанской армии вошли на территорию Кельбаджарского района 25 ноября. Местные жители заранее выехали оттуда, сжигая дома, офисы и объекты инфраструктуры. С собой переселенцы забирали даже останки родственников с кладбищ и разобранные кровли домов. Жители части Нагорного Карабаха, оставшейся под контролем Степанакерта, высказали обеспокоенность в связи с тем, что после передачи Карвачара Азербайджану они останутся в частичной блокаде, так как дорогу через Лачинский коридор считают небезопасной.

Азербайджану незачем было намеренно обрывать оптоволоконный кабель в Кельбаджаре, поскольку через Лачинский коридор проходит альтернативный кабель, указал IT-специалист Имран Ализаде. "Правда, и там есть повреждения, но за короткое время магистраль можно восстановить. Очевидно, вопрос об использовании армянским населением интернета и сотовой связи будет решаться в ходе переговоров между правительствами Азербайджана и Армении", - сказал специалист корреспонденту "Кавказского узла".

Оптоволоконные кабели не нуждаются в техническом обслуживании, отметил независимый эксперт в области IТ Вахид Гасымов. Он также считает, что в интересы Азербайджан не входит создание помех в сотовой и интернет-связи для жителей Нагорного Карабаха. "Мы сегодня можем поставлять Интернет не только в Нагорный Карабах, но и в Армению", - сказал эксперт корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджанский оператор мобильной связи, компания Azercell Telecom, запустила сеть 4G в городе Шуша (армянское название - Шуши), который был взят в ходе осеннего обострения конфликта. Azercell планирует в скором времени охватить все освобожденные территории Азербайджана современной мобильной сетью и обеспечить бесперебойную связь и доступ к инновационным услугам граждан Азербайджана, которые в скором времени вернутся в свои дома, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение на сайте компании.

Представители Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана оказались не доступны для комментариев.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"