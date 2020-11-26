Жители Степанакерта остались без стабильной сотовой связи

26 ноября 2020, 20:04

Сигнал сотовой связи очень слабый, воспользоваться мобильным интернетом практически нельзя, рассказали жители Степанакерта. Интернет-связь в Нагорном Карабахе будет восстановлена после ремонта линии, проложенной через Лачинский коридор, указал эксперт в области телекоммуникаций Самвел Маилян.

Как писал "Кавказский узел", у жителей Нагорного Карабаха возникли проблемы с интернетом. Главы администраций Степанакерта и Мартакертского района связали эти проблемы с утратой Карвачара, по территории которого проходил оптоволоконный кабель. Проблему можно решить при посредничестве российских миротворцев и международных структур, указал руководитель "Азербайджанского интернет-форума" Осман Гюндюз. Азербайджанские сотовые операторы и интернет-провайдеры способны обеспечить связью всех жителей Нагорного Карабаха, считает глава "Общества гуманитарных исследований" Аваз Гасанов.

Подразделения азербайджанской армии вошли на территорию Кельбаджарского района (армянское название Кельбаджара - Карвачар) 25 ноября. Местные жители заранее выехали оттуда, сжигая дома, офисы и объекты инфраструктуры. С собой переселенцы забирали даже останки родственников с кладбищ и разобранные кровли домов. Жители части Нагорного Карабаха, оставшейся под контролем Степанакерта, высказали обеспокоенность в связи с тем, что после передачи Карвачара Азербайджану они останутся в частичной блокаде, так как дорогу через Лачинский коридор считают небезопасной.

В Степанакерте не только проблемы с интернетом, но и сигнал сотовой связи очень слабый, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Степанакерта Ануш Даниелян. "Более-менее работают стационарные телефоны. С мобильного номера удается позвонить на номер того же провайдера "Карабах-Телеком". На номера других провайдеров вообще не удается. Ко мне кто дозванивается из Армении, тоже жалуется на плохую связь", - рассказала Даниелян.

Она отметила, что горожане вынуждены довольствоваться информацией по телевидению. "Одни официальные новости, которым никто не доверяет", - посетовала Ануш Даниелян.

Житель Степанакерта Давид Бадалян подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что телефонная связь в городе очень плохая. "Нужно 30 раз набрать номер абонента, чтобы один раз случайно дозвониться, а интернета и вовсе нет уже четыре-пять дней. Официальные лица не проясняют, в чем конкретно причина и когда исправят ситуацию", - отметил Бадалян. Он добавил, что кроме сим-карты "Карабах-Телеком" у него есть и номер "Билайн", но и тот не действует.

Интернет-сигнал ловится в отдельных местах - например, в Armenia Hotel, но и там он слабый, рассказал степанакертец. "Настолько слабый, что сложно открыть какую-нибудь страницу, все время сбрасывает", - пояснил он, назвав ситуацию "информационной блокадой".

Сотрудница Armenia Hotel подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что в гостинице есть Wi-Fi. "В городе все знают, что у нас есть Wi-Fi, и все приходят к нам подключаться. Ввиду этого связь все время перегружена, в итоге нормального подключения и у нас не бывает", - констатировала она. Откуда отель получает сигнал, сотрудница уточнить затруднилась, поскольку IT-специалист находится за пределами Нагорного Карабаха.

Азербайджанские войска в ходе осенних боев 2020 года заняли около трети территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, а еще свыше трети передается под контроль Баку по условиям мирного соглашения, рассчитал политолог Грант Микаелян. Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Оптоволоконный кабель был проложен не только через Карвачар, который уже находится под контролем Азербайджана, но и через Бердзор (азербайджанское название - Лачин), указал бывший директор карабахского провайдера "Арминко" Самвел Маилян. "Проблема в том, что в результате обстрелов эти линии сильно повредились, и сегодня, практически, нет кабеля, чтобы заменить порядка 15 километров", - указал Маилян корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, оптоволоконный кабель для прокладки через Лачинский коридор уже заказан, сейчас ожидают его доставки из Белоруссии. "При наличии кабеля за несколько дней можно провести линию", - заявил Самвел Маилян.

Роуминг в Нагорном Карабахе обеспечивает "Карабах Телеком", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель оператора сотовой связи "ВиваСелл - МТС Армения". "Все наши абоненты, которые едут в Карабах, въезжая уже в зону "Карабах Телеком", присоединяются к их антенне. Как мобильная связь, так и мобильный интернет "ВиваСелл - МТС" на территории Карабаха обеспечивает "Карабах Телеком", мы уже не можем гарантировать связь вне нашей зоны", - отметил представитель "ВиваСелл - МТС".

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"