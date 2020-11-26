Азербайджанские эксперты сочли решаемой проблему с оптоволоконным кабелем в Кельбаджаре

26 ноября 2020, 16:54

Азербайджанские сотовые операторы и интернет-провайдеры способны обеспечить связью всех жителей Нагорного Карабаха, считает глава Общества гуманитарных исследований Аваз Гасанов. Проблему можно решить при посредничестве российских миротворцев и международных структур, указал руководитель "Азербайджанского интернет-форума" Осман Гюндюз.

Как писал "Кавказский узел", 25 ноября подразделения азербайджанской армии вошли на территорию Кельбаджарского района (армянское название Кельбаджара - Карвачар), откуда были выведены части Армии обороны Нагорного Карабаха. Перед проездом по местным дорогам грузовиков азербайджанские саперы провели работы по разминированию. В той части Нагорного Карабаха, что осталась под контролем Степанакерта, при этом возникли проблемы с интернетом. Главы администраций Степанакерта и Мартакертского района связали эти проблемы с утратой Карвачара, по территории которого проходил оптоволоконный кабель.

Вместе с армией территорию Кельбаджарского района покинули и местные жители. Выселяясь, они поджигали дома, офисы и объекты инфраструктуры. С собой переселенцы забирали даже останки родственников с кладбищ и разобранные кровли домов. Жители части Нагорного Карабаха, оставшейся под контролем Степанакерта, выказали обеспокоенность в связи с тем, что после передачи Карвачара Азербайджану они останутся в частичной блокаде, так как дорогу через Лачинский коридор считают небезопасной.

Азербайджану незачем лишать армянское население интернета и вообще связи, уверен руководитель Общества гуманитарных исследований Аваз Гасанов. "Если Азербайджан согласился с предоставлением транспортного коридора для сообщения армян Нагорного Карабаха с Арменией, то какой смысл отключать интернет?" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, азербайджанские военные не могли успеть предпринять каких-либо действий по обрыву кабеля, отметил Гасанов. "Азербайджанские войска только вошли в Кельбаджар, и они так быстро, в первые же часы пребывания там, не смогли бы добраться до оптоволоконного кабеля. В Кельбаджаре предстоит большая работа по разминированию для продвижения войск по всей территории района", - сказал Аваз Гасанов.

Гасанов также считает, что азербайджанская сторона может сама взять на себя обеспечение всего населения региона интернетом, сотовой связью, электричеством. Он обратил внимание на то, что руководство Азербайджана не раз заявляло о признании за армянами Нагорного Карабаха гражданских прав.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обострения конфликта заявил, что считает жителей Нагорного Карабаха гражданами Азербайджана. "Проживающие в Нагорном Карабахе армяне являются нашими гражданами. Их безопасность, права будут полностью обеспечены так же, как и права других граждан Азербайджана", – сказал он. При этом Алиев исключил возможность проведения референдума по поводу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

"Что касается перебоев с Интернетом в Нагорном Карабахе, то это, скорее, связано с тем, что местные власти еще не могут восстановить подачу трафика абонентам. Я читаю армянских пользователей в соцсетях, и они указывают на то, что у иностранцев - в частности, журналистов в Карабахе," – есть интернет, и винят в отсутствии трафика местных чиновников", – отметил Гасанов.

Перебои с Интернетом в Нагорном Карабахе не имеют прямой связи с вводом войск в Кельбаджарский район, уверен глава азербайджанской общественной организации "Азербайджанский интернет-форум" Осман Гюндюз. Он указал, что информация о проблемах с интернетом в Нагорном Карабахе уже неоднократно озвучивалась после 10 ноября, а азербайджанские войска вошли на территорию района только 25 ноября.

"Территория Кельбаджарского района очень большая – три тысячи квадратных километров. Нужно определенное время, чтобы войска освоились на территории, разобрались, что к чему. Тем более что армянские войска и население, уходя, разрушили и подожгли все, что не смогли унести с собой. Кстати, раз они демонтировали электрические столбы, вполне вероятно, что могли и выкопать, и вывезти отрезок оптоволоконного кабеля", – сказал Гюндюз корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджанские войска в ходе осенних боев 2020 года заняли около трети территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, а еще свыше трети передается под контроль Баку по условиям мирного соглашения, рассчитал политолог Грант Микаелян. Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Даже если есть проблемы с оптоволоконным кабелем, жителей Нагорного Карабаха можно обеспечить мобильным интернетом, указал Гюндуз. "Ведь у российских миротворцев и иностранных журналистов есть же Интернет", – подчеркнул он.

По мнению Османа Гюндуза, вопросы интернет-связи, как и стационарной и сотовой телефонной связи, могут стать предметом обсуждения между соответствующими структурами Азербайджана и Армении при посредничестве российских миротворцев и других международных структур. "В любом случае, поскольку Нагорный Карабах является международно признанной территорией Азербайджана, инфраструктура связи и другие коммуникации должны быть под контролем Баку", – заявил Гюндюз.

По его словам, технически Азербайджан может обеспечить регион интернетом и сотовой связью и в нынешних условиях. "До Агдама уже оптоволоконный кабель проложен, оттуда до Ханкенди каких-то 30 километров. Кроме того, в Шуше уже действуют станции мобильных операторов Азербайджана Azercell и Bakcell. Они также могут оказать услуги мобильной связи и мобильного Интернета всему населению Нагорного Карабаха, ретранслируя сигналы со своих вышек в Шуше и других близлежащих азербайджанских населенных пунктов по периметру Нагорного Карабаха", – пояснил Осман Гюндюз.

Представители министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"