Карабахцы остались без интернета после ввода азербайджанских войск в Кельбаджар

25 ноября 2020, 18:07

Установление азербайджанского контроля над Кельбаджаром (армянское название - Карвачар), через который проходил оптоволоконный кабель, привела к проблемам с интернетом. Мартакерт и окрестные села до сих пор менее чем наполовину обеспечены электричеством, сообщили власти Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", сегодня подразделения азербайджанской армии вошли на территорию Кельбаджарского района (армянское название Кельбаджара - Карвачар), откуда были выведены части Армии обороны. Перед проездом по местным дорогам грузовиков азербайджанские саперы провели работы по разминированию.

Вместе с армией район покинули и местные жители. Выселяясь, они поджигали дома, офисы и объекты инфраструктуры. Вместе с собой переселенцы забирали даже останки родственников с кладбищ и разобранные кровли домов. Жители части Нагорного Карабаха, оставшейся под контролем Степанакерта, выказали обеспокоенность в связи с тем, что после передачи Карвачара (Кельбаджара) Азербайджану они останутся в частичной блокаде, так как дорогу через Лачинский коридор считают небезопасной.

В Степанакерте есть со связью, особенно с интернетом, из-за передачи Азербайджану Карвачара, через который был проложен кабель, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" мэр Степанакерта (азербайджанское название - Ханкенди) Давид Саргсян.

Глава администрации Мартакертского района Айк Бахшян также указал на проблемы со связью, в том числе с интернетом. "Проблема со связью и интернетом связана с тем, что кабели проходили через Каравачар. Теперь необходимо прокладывать новые коммуникации", - сказал он.

Жительница Степанакерта Асмик Арушанян подтвердила, что горожане не имеют доступа к интернету. "В городе уже дней шесть-семь нет интернета", - посетовала она.

В Степанакерте почти решены проблемы с газом и электричеством

Столичная администрация оказывает содействие горожанам, которые вынуждены арендовать жилье из-за повреждения их домов, заявил мэр Степанакерта Давид Саргсян. Всем им полагается компенсации, основанием для которой является договор об аренде недвижимости, пояснил он. "На сегодняшний день Степанакерт на 95% обеспечен электричеством и газом", - отметил Саргсян.

Асмик Арушанян уже больше недели проживает там на съемной квартире. Ее дом был поврежден в результате обстрела. "В МЧС мне сказали, что оценили ущерб со своими российскими коллегами, но сроки, когда начнут восстанавливать, не указали. Я жила со своим младшим сыном. К старшему сыну не могу пойти, так как и его дом поврежден. Власти ничего не говорят, им все равно, как мы будем решать свои проблемы. Вот и вынуждена была снять квартиру, за которую должна платить 70 тысяч драмов (около 136 долларов. - Прим. "Кавказского узла") ежемесячно. И я не знаю, полагается мне финансовая помощь или нет", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина не верит, что российские миротворцы смогут обеспечить безопасность Лачинского коридора. "Мы стали заложниками, чтобы оправдать ввод миротворцев, присутствие которых без населения теряет смысл. Чтобы наш президент чувствовал себя президентом. А наша судьба не интересует никого", - заявила Асмик Арушанян. Жительница Степанакерта считает, что те жители Нагорного Карабаха, у которых есть родственники в Армении, покинут регион.

Чиновники безразличны к лишившимся жилья во время осеннего обострения карабахского конфликта и не оказывают помощь, заявили ранее "Кавказскому узлу" и другие жители Степанакерта.

В Мартакертском районе многие дома остаются без газа и электричества

Глава администрации Мартакертского района Айк Бахшян также указал на проблемы со снабжением газом и электроэнергией. "Что касается электроэнергии, начаты восстановительные работы. Есть села, где подача электричества уже полностью восстановлена. А сам Мартакерт (азербайджанское название - Агдере) и прилегающие к нему села обеспечены электричеством пока что на 30-50%. Та же проблема с газом", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Глава администрации также отметил, что началась оценка ущерба домам, поврежденных в результате обстрелов. По его словам, разрушенные до основания дома будут капитально отремонтированы, а до этого их расселяют в пустующие дома, хозяева которых переехали на постоянное место жительства в Россию. "Каждому члену семей, у которых повреждены дома, предусмотрена единовременная выплата в размере 250 тысяч драмов (около 488 долларов. - Прим. "Кавказского узла"). Тем же, кто оставил свои дома после передачи сел под контроль Азербайджану - а таких сел в нашей общине восемь, предусмотрена выплата в размере 300 тысяч драмов на каждого члена семьи. Однако решение о выплатах пока еще не принято", - сказал Бахшян.

Карабахские власти призвали беженцев оставаться в Армении, пока не решены проблемы электроснабжения.

Азербайджанские войска в ходе осенних боев 2020 года заняли около трети территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, а еще свыше трети передается под контроль Баку по условиям мирного соглашения, рассчитал политолог Грант Микаелян. Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"