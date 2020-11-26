26 ноября 2020, 19:02
УЕФА пожизненно дисквалифицировал главу пресс-службы "Карабаха"
Союз европейских футбольных ассоциаций навсегда запретил официальному представителю азербайджанского клуба "Карабах" Нурлану Ибрагимову любую деятельность, связанную с профессиональным футболом. "Карабах" за призывы к насилию в отношении армян оштрафован на 100 тысяч евро.
Как писал "Кавказский узел", руководитель пресс-службы азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Нурлан Ибрагимов в ходе осенних боев в зоне конфликта публично призвал к насилию в отношении армян. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил по этому поводу дисциплинарное расследование, а Федерация футбола Армении призвала исключить "Карабах" из еврокубков. Руководство "Карабаха" заверило, что не разделяет позицию Ибрагимова, и пообещало наказать его. При этом в клубе отметили, что Ибрагимов написал гневный эмоциональный пост с призывом к насилию, так как получил психологическую травму.
В октябре УЕФА временно приостановил проведение всех матчей на территории Армении и Азербайджана из-за обострения карабахского конфликта.
Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА принял решение пожизненно отстранить Нурлана Ибрагимова от любой деятельности, связанной с профессиональным футболом. Он признан виновным в неспортивном поведении и проявлении ксенофобии. Срок отстранения будет отсчитываться от 3 ноября, то есть со времени временного отстранения Ибрагимова, передало сегодня сообщение пресс-службы УЕФА "Матч ТВ".
Кроме того, футбольному клубу "Карабах" назначен штраф в размере 100 тысяч евро, со ссылкой на УЕФА информировал Sport24.
Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"