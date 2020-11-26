УЕФА пожизненно дисквалифицировал главу пресс-службы "Карабаха"

26 ноября 2020, 19:02

Союз европейских футбольных ассоциаций навсегда запретил официальному представителю азербайджанского клуба "Карабах" Нурлану Ибрагимову любую деятельность, связанную с профессиональным футболом. "Карабах" за призывы к насилию в отношении армян оштрафован на 100 тысяч евро.

Как писал "Кавказский узел", руководитель пресс-службы азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Нурлан Ибрагимов в ходе осенних боев в зоне конфликта публично призвал к насилию в отношении армян. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил по этому поводу дисциплинарное расследование, а Федерация футбола Армении призвала исключить "Карабах" из еврокубков. Руководство "Карабаха" заверило, что не разделяет позицию Ибрагимова, и пообещало наказать его. При этом в клубе отметили, что Ибрагимов написал гневный эмоциональный пост с призывом к насилию, так как получил психологическую травму.

В октябре УЕФА временно приостановил проведение всех матчей на территории Армении и Азербайджана из-за обострения карабахского конфликта.