Парламент Армении сохранил военное положение в стране

26 ноября 2020, 18:30

Парламент Армении большинством голосов отклонил инициативу оппозиции об отмене режима военного положения. Отмена действующего режима создаст дополнительные угрозы безопасности, пояснил представитель Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены правительством Армении 27 сентября в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе. В этот же день военное положение было объявлено и в Нагорном Карабахе. 8 октября закон о военном положении были внесены дополнения, которые запрещают агитацию, ставящую под сомнения действия представителей власти по обеспечению госбезопасности, а также военные возможности страны.

Договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе вступила в силу 10 ноября. После этого 17 оппозиционных сил создали Комитет спасения и добиваются отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Цель оппозиции - сорвать реализацию мирного соглашения, в соответствии с которым Азербайджан оставляет за собой территории Нагорного Карабаха, занятые в ходе военных действий, и возвращает территории пяти прилегающих к Карабаху районов – так называемый "Пояс безопасности". Текст соглашения опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Парламент Армении сегодня в ходе внеочередного заседания отказался отменить военное положение в стране, объявленное 27 сентября из-за начала военных действий в Нагорном Карабахе, сообщил ТАСС.

С инициативой отмены режима военного положения выступили фракции "Светлая Армения" и "Процветающая Армения". За принятие законопроекта проголосовали 36 депутатов, против – 56, двое воздержались, против отмены выступила правящая фракция "Мой шаг", пишет сегодня "Sputnik-Армения".

Депутат от "Процветающей Армении" Шаки Исаян в ходе заседания парламента заявила, что следующим шагом в случае отмены военного положения должна стать процедура импичмента премьер-министра Никола Пашиняна, сообщило РИА "Новости"

Против отмены военного положения выступило Минобороны Армении. "Вынесенный на обсуждение вариант при немедленном принятии, а также непринятии дополнительных мер, создаст дополнительные проблемы в сфере обороны и безопасности", - приводит слова генерального секретаря Минобороны Армении Артура Саркисяна Аrminfo.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".