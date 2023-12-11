Папа Римский Франциск, стоп-кадр видео ntv.ru

11 декабря 2023, 05:49

Папа Римский приветствовал договоренность об обмене пленными между Баку и Ереваном

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Договоренность об обмене пленными между Азербайджаном и Арменией является позитивным знаком для достижения мира на Южной Кавказе, заявил Папа Римский Франциск, который также призвал обе стороны заключить мирный договор как можно скорее.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря стало известно о договоренности между Арменией и Азербайджаном об обмене пленными. В совместном заявлении двух стран говорится, что Азербайджан вернет 32 военнослужащих, а Армения - двух военных.

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении – 2023".

Папа Римский Франциск 10 декабря выразил удовлетворение в связи с договоренностями между Арменией и Азербайджаном об обмене пленными, пишет Vatican News.

По словам Понтифика, он расценивает упомянутые договоренности как "позитивный знак между Арменией и Азербайджаном для достижения мира на Южном Кавказе". При этом он призвал обе страны заключить мирный договор "как можно скорее".

Папа Римский упомянул договоренности в рамках своей речи, посвященной 75-й годовщине подписания Всемирной декларации прав человека, которую он назвал "дорожной картой". По его словам, "многие шаги уже сделаны, многие еще предстоит сделать и, к сожалению, делаются шаги назад. Борьба за права человека никогда не заканчивается!" - приводит его слова издание.

Напомним, что 30 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали три основных принципа для подписания мирного договора - это признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций. Международный суд ООН постановил 17 ноября, что Азербайджан должен обеспечить беспрепятственное возвращение жителей Карабаха, покинувших его после 19 сентября, и сохранить документы, подтверждающие их право собственности. 21 ноября МИД Армении сообщил, что Ереван направил Баку шестой вариант мирного договора.

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Примечание:

"Политологи в Ереване сочли приоритетом мирного договора судьбу карабахских армян", "Бакинские аналитики назвали приоритеты мирного договора с Арменией", "Политика Армении в ОДКБ дала повод для дискуссий в Ереване".

Автор: "Кавказский узел"

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11 декабря 2023, 06:42

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