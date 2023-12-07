Армения и Азербайджан договорились об обмене пленными

07 декабря 2023, 21:43

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Армения и Азербайджан подтвердили готовность подписать мирный договор и договорились об обмене пленными. Азербайджан вернет 32 военнослужащих, а Армения - двух военных, говорится в совместном заявлении двух стран.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали три основных принципа для подписания мирного договора - это признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций. Международный суд ООН постановил 17 ноября, что Азербайджан должен обеспечить беспрепятственное возвращение жителей Карабаха, покинувших его после 19 сентября, и сохранить документы, подтверждающие их право собственности. 21 ноября МИД Армении сообщил, что Ереван направил Баку шестой вариант мирного договора.

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении – 2023".

Администрация президента Азербайджана и аппарат премьер-министра Армении распространили сегодня совместное заявление, в котором сообщается о достижении договоренности об обмене удерживаемыми военнослужащими.

"Азербайджанская Республика и Республика Армения разделяют мнение о том, что представилась историческая возможность для достижения долгожданного мира в регионе. Обе страны еще раз подтверждают свое намерение нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности", - в частности, говорится в тексте документа, поступившего корреспонденту "Кавказского узла" из администрации президента Азербайджана.

В результате переговоров стороны достигли договоренности "предпринять ощутимые шаги по укреплению доверия между двумя странами". "Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли", Азербайджан "освобождает 32 армянских военнослужащих", а Армения - двух азербайджанских военнослужащих, отмечается в документе.

Кроме этого, стороны договорились, что Армения "отзывает свою кандидатуру на проведение 29-й сессии конференции сторон Рамочной Конвенции ООН (СОР-29) об изменении климата в поддержку кандидатуры Азербайджана". "Азербайджан же поддержит кандидатуру Армении из Восточноевропейской группы на членство в Бюро СОР.

Азербайджан и Армения продолжат переговоры "относительно реализации в ближайшем будущем дополнительных мер по установлению доверия" и призывают "международное сообщество поддержать их усилия", которые будут "позитивно воздействовать на весь Южно-Кавказский регион".

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал достигнутое соглашение "значительным прорывом". "Приветствую освобождение заключенных, особенно беспрецедентное открытие политического диалога. Установление и углубление двустороннего диалога между сторонами было ключевой целью процесса в Брюсселе под эгидой ЕС: сегодняшний прогресс – важный шаг", – написал он на своей странице в микроблоге X.



Он призвал лидеров двух стран "как можно скорее завершить мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном".

Из 32 освобожденных армянских военных 26 – это задержанные 13-14 декабря 2020 года в Гадруте. Остальные шесть человек были задержаны в разное время на границе Азербайджана и Армении, а также на погранично-пропускном пункте Лачин, сообщило сегодня проправительственное азербайджанское агентство АПА, опубликовав поименный список освобожденных.

Напомним, 15 декабря 2020 года власти Нагорного Карабаха утратили связь с солдатами нескольких карабахских боевых постов, расположенных в районе сел Хцаберд (азербайджанское название — Чайлаккала) и Хин Тахер (азербайджанское название — Кёхне Таглар). По данным карабахского омбудсмена, в районе села Хцаберд было пленено около 60 военнослужащих. 16 декабря 2020 года жители Ширакской области Армении перекрыли трассу Гюмри — Ереван, заявив, что десятки их земляков попали в плен в Гадрутском районе. Власти пообещали протестующим вернуть солдат из плена.

11-12 декабря 2020 года в Гадрутском районе было зафиксировано первое с момента прекращения боев в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня — боестолкновение близ оставленных жителями сел Хцаберд и Хин Тахера. 14 декабря 2020 года сообщалось о шести получивших ранения армянских резервистах и десяти карабахских солдатах, которые, предположительно, попали в плен. В ситуацию вмешались российские миротворцы. В селе Хцаберд расположены армянские силы, а в селе Хин Тахер — миротворцы и азербайджанские военные, которые ведут переговоры, сообщил глава администрации Гадрутского района. Азербайджанская сторона назвала эти бои вынужденной антитеррористической операцией.

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