17 ноября 2023, 19:41

Гаагский суд обязал Азербайджан обеспечить возвращение армян в Нагорный Карабах

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Азербайджан должен обеспечить беспрепятственное возвращение жителей Карабаха, покинувших его после 19 сентября, и сохранить документы, подтверждающие их право собственности, постановил Международный уголовный суд.

Как писал "Кавказский узел",19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. После этого начался исход жителей из Нагорного Карабаха. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". 

К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении – им предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 248 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 124 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) - на коммунальные услуги, сообщили в министерстве труда и социальных вопросов. Правительство Армении взяло на себя обязательство выплачивать пенсии и пособия переселенцам из Нагорного Карабаха, которые зарегистрировались в Армении. Среди беженцев насчитывается около 15 тысяч пенсионеров.

Азербайджан обязан обеспечить беспрепятственный и безопасный въезд или выезд лиц в Нагорный Карабах, заявила председатель Международного суда ООН. Суд обязал Азербайджан сохранять и не уничтожать документы, подтверждающие право жителей Нагорного Карабаха на собственность, говориться в вердикте, обнародованном председателем Международного суда ООН Джоан Донахью.

Трансляция заседания Международного суда велась на странице представителя Армении по международным вопросам в Facebook.

Суд счел, что есть угроза нанесения непоправимого ущерба правам населения Нагорного Карабаха, исходя из чего подтверждает наличие условий для принятия временных мер по иску Армении.

Азербайджан обязан обеспечить беспрепятственное и безопасное возвращение жителей Нагорного Карабаха, которые покинули свои дома во время событий после 19 сентября [азербайджанской агрессии], отмечено в решении Международного суда. Кроме того, суд обязал Азербайджан не препятствовать выезду тем, кто остался в Арцахе после 19 сентября.

"Азербайджан обязан обеспечить беспрепятственный и безопасный въезд или выезд лиц в Нагорный Карабах", - сказано в вердикте.

Азербайджан обязан содействовать Международного Комитета Красного Креста в гуманитарных вопросах и ООН для оценки ситуации гуманитарной и экономической ситуации, сохранять культурное и религиозное наследие, а также сохранять и не уничтожать документы, подтверждающие право жителей Нагорного Карабаха на собственность, отмечено в нем.

Согласно вердикту, Азербайджан обязан в течение восьми недель представить отчет суду о проделанной работе по промежуточным мерам. Этот отчет будет отправлен Армении для ознакомления и представления своей позиции насчет механизмов реализации.

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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