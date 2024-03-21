Оппозиционер арестован в Азербайджане по делу о наркотиках

21 марта 2024, 18:56

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Глава отделения партии Народного фронта Азербайджана в Дашкесанском районе Сахиб Мамедзаде арестован на четыре месяца по делу о незаконном обороте наркотиков. Мамедзаде отверг обвинения, защита обжалует арест, сообщил адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 марта глава отделения партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) в Дашкесанском районе Сахиб Мамедзаде был избит людьми в масках после остановки на полицейском посту и увезен в неизвестном направлении. 19 марта в полиции сообщили, что он задержан по делу о незаконном обороте наркотиков. Соратники активиста усомнились в обоснованности вменяемого ему преступления.

Гейгельский районный суд арестовал на четыре месяца руководителя Дашкесанского районного отделения партии Народного фронта Азербайджана Сахиба Мамедзаде, сообщило сегодня агентство Turan со ссылкой на адвоката Забиля Кахраманова. По словам адвоката, решение об этом было вынесено 19 марта.

В отношении Мамедзаде возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков в крупном размере (статья 234.4.3 Уголовного кодекса Азербайджана). В суде активист отверг обвинения. Защита намерена обжаловать решение о предварительном аресте, отметил адвокат. Он добавил, что его подзащитный переведен в следственный изолятор №2 в Гяндже.

В Азербайджане распространена практика задерживать активистов по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, сказал ранее "Кавказскому узлу" сокоординатор союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" Эльшан Гасанов. "В настоящее время в Азербайджане 288 политзаключенных и три четверти из них арестованы по обвинениям, связанным с наркотиками. Это типичные обвинения для верующих и религиозных активистов. Но по этим делам арестовывают и гражданских, и политических активистов. За последние месяцы, в частности, по обвинению в незаконном обороте наркотиков были арестованы общественные активисты Ильхамиз Гулиев, Мохйаддин Оруджев, члены профсоюзного движения Эльвин Мустафаев, Айхан Исрафилов, член ПНФА Эльнур Гасанов, я уже не говорю о десятках верующих", – сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, ранее в ПНФА заявили, что считают, что задержание Мамедзаде связано с его политической деятельностью.

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