Миятович потребовала остановить преследование журналистов в Азербайджане

25 марта 2024, 19:00

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Властям Азербайджана следует освободить арестованных по сомнительным обвинениям журналистов и активистов и прекратить преследования критиков, заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.

Как писал "Кавказский узел", представители независимых медиа в Азербайджане массово подвергаются неправомерному преследованию, заявила в марте в своем докладе "Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов".

С ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справках "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане" и "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович сегодня выступила с заявлением, в котором выразила глубокую обеспокоенность "усилением репрессий, с которыми сталкиваются журналисты и представители гражданского общества в Азербайджане".

Она подчеркнула, что "аресты, задержания и судебные преследования душат свободу выражения мнений в Азербайджане". "В последние месяцы власти Азербайджана усилили репрессии против независимых СМИ, гражданского общества и активистов, которые законно осуществляли свою работу или выражали инакомыслие или критические взгляды в отношении правительства", - говорится в заявлении Миятович, поступившем корреспонденту "Кавказского узла" из пресс-службы Совета Европы.

В ноябре 2023 года "по сомнительным обвинениям" были арестованы как минимум шесть журналистов, в том числе директор Abzas Media Ульви Гасанли и главный редактор издания Севиндж Вагифгызы, основатель онлайн-телеканала Kanal-13 Азиз Оруджев и его ведущий Руфат Мурадлы, а также независимый журналист Теймур Керимов, перечислила Миятович.

"Я также с обеспокоенностью слежу за положением других людей, задержанных или преследуемых за свою законную деятельность в Азербайджане, в том числе Губада Ибадоглу, ученого и видного деятеля гражданского общества, который во время содержания под стражей страдает от ряда серьезных заболеваний", - подчёркивается в заявлении Миятович.

Она отметила, что "с 2019 года неоднократно обращала внимание властей Азербайджана на ухудшение ситуации с осуществлением свободы выражения мнений и свободы СМИ, а также на сохраняющуюся враждебную среду для правозащитников и активистов гражданского общества, сталкивающихся с различными формами насилия, преследования, запугивания и репрессий".

К сожалению, власти продолжают демонстрировать явное пренебрежение своими обязательствами в области прав человека, тем самым усугубляя ситуацию внутри страны, констатировала комиссар Совета Европы.

"В прошлом месяце суд в Баку приговорил к девяти годам лишения свободы независимого журналиста Аваза Зейналлы, которого я ранее призывала освободить. Я также обратилась с призывом освободить видного активиста гражданского общества Бахтияра Гаджиева, который на протяжении многих лет подвергался репрессиям и запугиванию, включая уголовное преследование, угрозы и физическое насилие, и который остается за решеткой по сей день", - указала Дунья Миятович.

Правозащитники, журналисты, адвокаты и активисты должны работать в безопасной и благоприятной среде, без риска подвергнуться репрессиям, притеснениям и другим препятствиям, подчеркнула Миятович.

Она призвала власти Азербайджана "предпринять решительные шаги для обеспечения полного соблюдения своих обязательств в области прав человека". "Это потребует освобождения всех тех, включая журналистов и активистов гражданского общества, которые были заключены в тюрьму за свою законную деятельность или за выражение инакомыслия или критических мнений, а также создания благоприятной среды для деятельности журналистов, гражданского общества и правозащитников, в том числе в отношении осуществления ими прав на свободу выражения мнений и мирных собраний", - сказано в заявлении.

Специальное заявление Миятович является признаком тяжелой ситуации в Азербайджане с фундаментальными свободами, считает глава азербайджанского Института свободы и безопасности журналистов Эмин Гусейнов.

"Азербайджан как член Совета Европы имеет обязательства уважать ценности и принципы этой организации. Из-за игнорирования этих обязательств делегация Азербайджана была лишена права голоса в ПАСЕ на один год. Заявление комиссара является еще одним тревожным звонком официальному Баку. Если правительство заинтересовано в сохранении членства Азербайджана в Совете Европы, то должно выполнять свои обязательства", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в марте 2024 года число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. При этом наибольший прирост заключенных произошел за три последних месяца, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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