Главная   /   Лента новостей
19:54, 25 февраля 2026

Голодовка Тофига Ягублу стала реакцией на заключение в карцер

Азиз Каримов. Фото: Voice of America https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанский оппозиционный политик Тофиг Ягублу заключен в карцер. Дочь политика  связывает наказание с участием ее брата в протестной акции в Вашингтоне у отеля, где жил президент Азербайджана. В знак протеста Ягублу объявил голодовку.

Как писал "Кавказский узел", Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават". 10 марта 2025 года суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. 20 мая 2025 года апелляционный суд оставил в силе приговор. Доказательств вины Ягублу в деле нет, заявила защита, требующая оправдательного приговора.

Охрана президента Азербайджана Ильхама Алиева, предположительно,  19 апреля применила силу в отношении участников акции в Вашингтоне, выступавших за освобождение азербайджанских политзаключенных сообщила  газета The Washington Post Активисты утверждают, что телохранители президента Азербайджана применили силу возле отеля Waldorf Astoria в Вашингтоне, в нескольких кварталах от Белого дома. По данным газеты, полиция Вашингтона передала информацию о нападении в Госдепартамент. По словам 27-летнего Рагима Ягублу, чей отец находится в заключении в Азербайджане, телохранители Алиева начали бить его в челюсть и в живот, когда он протестовал у отеля ранним утром. Еще один участник протеста, 35-летний Адиль Амрахлы, сообщил, что повредил ногу, убегая от охранников. Он также отметил, что как минимум четверо других протестующих, включая Ягублу, получили травмы. Однако посольство Азербайджана в США обвинили протестующих в создании угроз безопасности президента Алиева, находившегося с визитом в Вашингтоне с целью участия на заседании Совета мира. Как сообщили в дипмиссии, когда президентский кортеж приблизился к отелю Waldorf Astoria в Вашингтоне, протестующие применили силу: они попытались проникнуть на охраняемую территорию, а также атаковали президентский автомобиль. Активисты также выкрикивали непристойные выражения в адрес руководства Азербайджана, пишет РБК.

 Ягублу помещен в карцер на 7 суток, сообщила  его дочь Нигяр Хази.

"Сегодня (25 февраля) отец по установленному в СИЗО графику должен был позвонить по телефону.  Обычно он звонит в 10–11 часов утра. Однако звонка не было и это вызвало у нас тревогу. Во второй половине дня в Бакинский СИЗО-1 направился адвокат отца Немат Керимли и выяснилось, что отец уже три дня в карцере», - рассказала Хази корреспонденту «Кавказского узла».

Основанием для наказания Ягублу было названа попытка помешать надзирателям провести проверку в его камере.

"Это ложь. В прошлое воскресенье отец на свидании рассказал, что к нему приходили в камеру с обыском, пришли, проверили, ушли», - продолжила дочь политика.

Она отметила, что Ягублу объявил голодовку.

«Адвокат Немат Керимли сообщил, что отец выглядел исхудавшим. Отец своей голодовкой протестует против необоснованного заключения в карцер, незаконного приговора в отношении него. Отец также протестует против того, что посольство США в Азербайджане и вообще администрация США откровенно закрывают глаза на нарушение прав человека", - подчеркнула Хази.

На ее взгляд, заключение Ягублу в карцер является местью  властей Азербайджана за проведение в Вашингтоне азербайджанскими политэмигрантами  акции протеста перед отелем, где остановился президент Ильхам Алиев.

"В этой акции участвовал и мой брат Рахим Ягублу. Теперь за эту вызвавшую международной резонанс акцию, о которой пишут мировые СМИ, власти решили отомстить Тофигу Ягублу и другим политзаключенным", - сказала она.

Хази выразила беспокойство за здоровье отца.

«У отца и так подорвано здоровье в результате многочисленных арестов и голодовок и новую голодовку его организм может просто не вынести», - отметила Хази.

Адвокат Немат Керимли  подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» информацию о заключении Ягублу в карцер, его голодовке и требованиях.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

Ранее, 10 мая 2025 года Ягублу по просьбе родных согласился прекратить 40-дневную голодовку, которую проводил в знак протеста против девятилетнего срока по делу о мошенничестве. Ранее Ягбл также неоднократно проводил голодовки, говорит  биографической правке, размещенной на "Кавказском узле».

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

