Главная   /   Лента новостей
20:10, 26 февраля 2026

Родных обеспокоило состояние Ягублу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тофиг Ягублу на четвертый день голодовки сообщил об ухудшении состояния, несмотря на это он остается в карцере, рассказали родные оппозиционного политика.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский оппозиционный политик Тофиг Ягублу заключен в карцер. Дочь политика  связывает наказание с участием ее брата в протестной акции в Вашингтоне у отеля, где жил президент Азербайджана. В знак протеста Ягублу объявил голодовку.

Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават". 10 марта 2025 года суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. 20 мая 2025 года апелляционный суд оставил в силе приговор. Доказательств вины Ягублу в деле нет, заявила защита, требующая оправдательного приговора..

26 февраля Ягублу в СИЗО посетил адвокат, сообщила его дочь Нигяр Хази. 

«Адвокат Фахраддин Мехтиев сегодня побывал в Бакинском СИЗО-1 и встретился с отцом. Защитник сообщил, что отца все еще содержат в карцере и его оттуда выпустят только в воскресенье текущей недели. Со дня помещения в карцер отец голодает. Четвертый день он не принимает пищу. Сегодня (26 февраля) отца обследовал врач. Кровяное давление оказалось пониженным, 100 на 80», - рассказала Хази корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, Ягублу сообщил адвокату, что у него начались сильные головные боли и во рту резкая горечь. 

 «Это уже пятая голодовка моего отца в периоды его разных арестов. Все предыдущие голодовки у него были длительными и приводили к госпитализации. Мы сильно беспокоимся за отца, у него здоровье и так подорвано многократными тюремными заключениями и голодовками. Мы опасаемся, что нынешняя голодовка может привести к необратимым последствиям для его здоровья и угрожать жизни. Несмотря на ухудшение здоровья, отца все еще содержат в карцере", - заявила Хази.

Адвокат Мехтиев подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» продолжение Ягублу голодовки и возникновении у него проблем со здоровьем.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

Ранее, 10 мая 2025 года, Ягублу по просьбе родных согласился прекратить 40-дневную голодовку, которую проводил в знак протеста против девятилетнего срока по делу о мошенничестве. Ранее Ягублу также неоднократно проводил голодовки, говорится в  биографической справке, размещенной на "Кавказском узле".

Напомним, Охрана президента Азербайджана Ильхама Алиева, предположительно,  19 апреля применила силу в отношении участников акции в Вашингтоне, выступавших за освобождение азербайджанских политзаключенных, сообщила  газета The Washington Post. Активисты утверждают, что телохранители президента Азербайджана применили силу возле отеля Waldorf Astoria в Вашингтоне, в нескольких кварталах от Белого дома. По данным газеты, полиция Вашингтона передала информацию о нападении в Госдепартамент. По словам 27-летнего Рагима Ягублу, чей отец находится в заключении в Азербайджане, телохранители Алиева начали бить его в челюсть и в живот, когда он протестовал у отеля ранним утром. Еще один участник протеста, 35-летний Адиль Амрахлы, сообщил, что повредил ногу, убегая от охранников. Он также отметил, что как минимум четверо других протестующих, включая Ягублу, получили травмы.

Посольство Азербайджана в США обвинило протестующих в создании угроз безопасности президента Алиева, находившегося с визитом в Вашингтоне с целью участия в заседании Совета мира. Как сообщили в дипмиссии, когда президентский кортеж приблизился к отелю Waldorf Astoria в Вашингтоне, протестующие применили силу: они попытались проникнуть на охраняемую территорию, а также атаковали президентский автомобиль. Активисты также выкрикивали непристойные выражения в адрес руководства Азербайджана, пишет РБК.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

