Пользователи соцсети пожаловались на рост цен в Грозном перед Рамаданом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Цены перед месяцем Рамадан снова растут и на рынках, и в магазинах, указали пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", в 2025 году власти установили на рынке "Беркат" в Грозном перед Ураза-байрамом щиты с фиксированными ценами в месяц Рамадан. В случае превышения этих цен грозненцам рекомендуется обращаться на "горячую линию". В 2025 году перед Ураза-байрамом в Чечне выросли цены на продукты. Жители вынуждены закупать продукты в соседних регионах, но опасаются изъятия продуктов на блокпостах под предлогом поддержки местных предпринимателей. Заместитель муфтия Чечни призвал предпринимателей не повышать цены на продукты в Рамадан. Эти призывы прозвучали слишком поздно, так как цены уже существенно выросли, указали авторы комментариев в соцсети. Они предложили ввести наказание для тех, кто завышает цены. 17 марта 2025 года Рамзан Кадыров поручил усилить рейды, изымать продукты с необоснованными наценками у продавцов и раздавать их нуждающимся. Мэрия Грозного после этого отчиталась о рейдах в магазинах.

Угрозы Кадырова забирать продукты у продавцов звучат на фоне уже существующей практики: ранее их забирали у покупателей товаров, купленных перед Ураза-байрамом за пределами республики. Двое жителей Чечни рассказали о досмотре машин на границе с Дагестаном перед Уразой в 2024 году в рамках борьбы с нарушителями "постановления о поддержке местного предпринимательства", говорится в опубликованном 13 марта 2025 года материале "Кавказского узла". Полицейские заявили, что "у них приказ конфисковывать в пользу детских учреждений", однако одному из числа опрошенных - пожилому водителю - удалось уговорить силовиков. В другом случае силовики "вытащили из машины два ящика с курами и одну упаковку, 30 штук, яиц". О похожих досмотрах на Герзельском посту жители Чечни рассказывали и в 2023 году. "Придрались к курам, что, мол, мы не патриоты республики, в Чечне везде кур продают, а вы в Дагестане их покупаете. Короче, конфисковали они кур", - цитировала рассказ своей соседки жительница Чечни.

Цены на продукты перед наступлением месяца Рамадан на рынке "Беркат" в Грозном собрала редакция издания "Чечня сегодня".



Мясная продукция: фарш - 650 рублей, мясо - 600 рублей, мякоть (мясо без косточки) - 800, тушка курицы - 600-650 рублей, куриный фарш - 500 рублей. Зелень (пучок) - 50 рублей, пекинская капуста - 100 рублей, черемша - 400 рублей (чищенная черемша - 800 рублей). Яйца (лоток) - 250 рублей, домашняя сметана - 450 рублей, молоко (домашнее) - 250 рублей литр. Лимоны (три штуки) - 100 рублей, один лимон - 50 рублей. Бананы - 150 рублей, апельсины - 150 рублей, яблоки - 120 рублей, киви - 250 рублей, гранат - 250 рублей, груши - 250 рублей. Огурцы - 170 рублей, помидоры - 150 рублей. Чеснок - 400 рублей.

Стоимость ананаса составляет 600 рублей, говорится в публикации в Instagram* издания, у которого насчитывается 620 тысяч подписчиков.

Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) - праздник разговения после месяца поста. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать близких, а также могилы родных. Дум России сообщил, что в 2026 году 19 февраля - начало поста месяца Рамадан; 20 марта - праздник разговения (Ураза-байрам - Ид аль-Фитр).

Это сообщение набрало 118 комментариев.

Часть пользователей указала, что озвученные в публикации цены не соответствуют действительности.

"Где это огурцы за 170? Они всю зиму по 450-500", - написал lazer_deka.

"Только вчера огурцы по 480 были, и то кривые-косые. Даже импортные стоят столько же", - подтвердила faridush76.

На праздники должны были цены снизить, а у нас как всегда повышают

Другие сочли неоправданным рост цен.

"Какой ужас, на праздники должны были цены снизить, а у нас как всегда повышают", - пишет tiam5851.

"Чеснок сорта "Королевский" что ли? К празднику уже тысячу будет стоить", - прокомментировал neperen111.

Часть пользователей отметили, что в магазинах цены еще выше.

Некоторые комментарии касались того, что рост цен не связан исключительно с желанием продавцов.

"Инфляция по стране зашкаливает, а вы решили замаскировать это под Рамадан. Прикольно. В стране идет экономический кризис, который через пару месяцев заставит всех людей перейти на варенную картошку, хлеб и воду. Очнитесь уже, священный месяц Рамадан ни при чем", - считает trista_tridcat_tri.