20:49, 8 октября 2025

Пиар Адама Кадырова стал вынужденной стратегией его отца

Адам Кадыров (в центре) на открытии спортзала в селе Гвардейское. Стоп-кадр видео телекомпании "Вайнах" от 06.10.25, https://t.me/gtrkvainah/21513

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Подготовка преемника из Адама Кадырова вызвана опасениями за судьбу семьи и попыткой сохранить влияние клана  в случае смерти Рамзана Кадырова. Основным адресатом пиар-кампании является население Чечни, но решение о преемнике примет Кремль.

Как писал "Кавказский узел", спортивный комплекс Dustum, открытый в селе Гвардейское Надтеречного района, носит имя третьего сына главы Чечни Адама Кадырова. Открывал комплекс лично Адам Кадыров, став "почетным гражданином" района. 

К 17 годам Адам Кадыров получил должности куратора Российского университета спецназа, помощника главы Чечни, куратора МВД Чечни, секретаря Совета безопасности Чечни и куратора помощи Палестине. 19 сентября отец также ппоручил ему контролировать уплату налога на имущество организациями муниципального уровня. 

Продвижение Адама Кадырова связано с неуверенностью клана в своём положении, считает председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"Чувствуют себя наследниками престола, а на самом деле это, извините, то, что называется «из грязи в князи». Все эти действия на Чечню, конечно, направлены. Трудно это даже назвать подготовкой преемника. А то, что у него уже целая куча должностей, так у Рамзана Кадырова много сыновей. Но не каждому по две должности достаётся. Но всё это показывает, что они правящая семья», сказала она.

По мнению другого правозащитника, знакомого с реалиями Чечни, эта практика является логическим продолжением и усилением культа правящей семьи.

 "То, что у Адама Кадырова целая совокупность должностей - это целенаправленное построение его имиджа достойного преемника. Хотя по сути никакой он ни хозяйственник и ни силовик", - заявил правозащитник на условиях анонимности.

Рамзан Кадыров уже второй человек из клана Кадыровых, кто возглавляет Чечню. "Поэтому кампания по награждению Адама и всяческому его возвеличиванию является попыткой создания личного политического капитала, чтобы придать ему вес как наследнику", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" член Совета Адама Смита, политолог Сергей Бойко.

По словам политолога, Кадыров работает на обе аудитории - население Чечни и федеральные элиты.

"Но пока по всем признакам это не удается. Во всяком случае идея назначения Адама преемником не находит пока поддержки у Владимира Путина. Путину нужен не просто лояльный персонах, но и способный удержать в стальном обруче Чечню после смерти Рамзана", - пояснил Бойко.

Профессор РГГУ, политолог Алексей Кузьмин также считает, что продвижение Адама Кадырова воспринимается как не совсем удачное.

"Если ты вынужден продвигать младшего сына при наличии старших сыновей, значит, у тебя все плохо", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог полагает, что у Кадырова очень мало возможностей для маневра. "Эти действия не рассчитаны ни на кого. Это не вопрос расчета, это вопрос безвыходности ситуации, потому что старшим сыновьям Кадыров не доверяет, и теперь еще и восстановил их против себя», - заявил Кузьмин.

В действиях властей Чечни прослеживаются параллели с попытками передачи власти по наследству у авторитарных режимов на постсоветском пространстве, считает узбекский журналист Умид Бобоматов.

"Практика "сын/дочь в качестве преемника" стала "нормой" на всем постсоветском пространстве, в тех, где сохранился автократический или тоталитарный режим. Людей начинают готовить к тому, что только эта семья может и должна управлять вечно этой страной и постоянно пугают тем, что она развалится без этой преемственности", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам журналиста, люди в этих странах уже свыклись с этим. "Понятия выборы, республика, демократия, политическая конкуренция размылись до неузнаваемости. Что примечательно, теперь вместо вымирающих динозавров-коммунистов, оставляющих вместо себя "президентский трон" своим отпрыскам, приходит время уже следующего поколения", - отметил Бобоматов.

Что касается же Кадырова и семьи - преемственность необходима ему для того, чтобы защитить свой режим, сохранить рычаги влияния в руках семейства. 

"В случае с Адамом Кадыровым - это единственный путь самосохранения. Ведь любой другой человек,  не из семьи, начнёт чистку, будет продвигать своих людей и "вешать всех собак" за прошлые упущения на прежнего правителя", - подчеркнул Бобоматов.

 Адам Кадыров начал получать многочисленные награды и звания осенью 2023 года, вскоре после избиения в СИЗО Никиты Журавеля. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео". 

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его сын Адам получил все свои награды за конкретные достижения, и назвал его "замечательным парнем". С февраля 2022 года Рамзан Кадыров и 29 его близких родственников получили как минимум 146 различных наград и знаков отличия. Лично глава Чечни получил как минимум 31 награду. Второе место по числу наград занимает его сын Адам. 25 августа ему вручили медаль "Защитнику Чеченской Республики" во время чемпионата по тактической стрельбе, хотя сам он в этом соревновании участия не принимал.

У главы Чечни 10 родных детей – шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат) и четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах), говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Рамзане Кадырове. 

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам, сделанным в 2018 году, около трети всех крупных чиновников в Чечне приходятся родственниками Кадырову, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Показать больше